Латвия стремится к более тесному сотрудничеству с Казахстаном и участию в Транскаспийском коридоре
Латвия все активнее укрепляет экономические и транспортные связи с Центральной Азией, особенно с Казахстаном, который стал одним из важнейших партнеров региона. В то же время наша страна серьезно рассматривает возможность присоединения к Транскаспийскому международному транспортному коридору, соединяющему Азию и Европу в обход территории России.
В прошлом месяце в столице Казахстана Астане побывала делегация правительства Латвии во главе с министром сообщения Атисом Швинкой. Во время визита состоялась встреча с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром, на которой были обсуждены возможности сотрудничества двух стран в области транспорта и логистики.
В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития железнодорожного и транзитного сообщения между Латвией и Казахстаном, а также возрастающий интерес к использованию латвийских портов — Риги, Вентспилса и Лиепаи — для экспорта казахстанских товаров в Европу и другие страны. Стороны договорились о расширении сотрудничества в сферах автотранспорта, авиации и цифровизации.
Альтернатива российскому маршруту
До сих пор большинство казахстанских грузов попадали в Латвию через Россию, однако из-за санкций и геополитических ограничений этот маршрут больше не является безопасным и эффективным. Поэтому все больше внимания уделяется Транскаспийскому или Среднему коридору — альтернативному торговому пути, который тянется от западного Китая до Каспийского моря через Казахстан и далее в Европу, минуя Россию и Беларусь.
Казахстан занимает центральное место в этом проекте и призывает Латвию активно участвовать в развитии этого маршрута. В 2024 году обе страны уже подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии Транскаспийского коридора.
Бывший министр транспорта Казахстана Марат Карабаев подчеркнул, что значение Транскаспийского коридора в последние годы значительно выросло — в 2023 году объем грузоперевозок по нему удвоился, и к концу 2025 года планируется достичь рубежа в 10 миллионов тонн перевозок в год. «Для этого модернизируется инфраструктура, расширяются порты и совершенствуются административные процессы», — отметил Карабаев, призывая латвийских инвесторов участвовать в этих проектах.
Стратегическая выгода для Латвии
Министерство иностранных дел Латвии подчеркивает, что Транскаспийский коридор — это важный альтернативный путь в евразийских логистических цепочках, позволяющий соединять Центральную Азию с Европой безопасным и политически нейтральным образом. «Традиционный маршрут через Россию и Беларусь стал слишком уязвимым к геополитическим потрясениям и рискам санкций», — говорится в заявлении министерства.
Эксперты признают, что присоединение Латвии к Транскаспийскому коридору было бы логичным шагом для сохранения роли нашей страны в балтийской транзитной сети. Это позволит привлечь новые потоки грузов, инвестиции в инфраструктуру и повысить конкурентоспособность латвийских портов и железных дорог.
Новые возможности для авиации и туризма
В дополнение к сотрудничеству в логистике казахстанская авиакомпания SCAT Airlines уже объявила о планах весной 2026 года открыть прямой рейс между Латвией и Казахстаном. Это значительно облегчит пассажирские перевозки, поспособствует развитию деловых контактов и создаст новые возможности для развития туризма и культурного обмена.
Отношения между Латвией и Казахстаном становятся все более динамичными, и Транскаспийский коридор может стать новым хребтом транспортного и экономического сотрудничества, который укрепит позиции обеих стран в регионе и принесет долгосрочную выгоду экономике Латвии.