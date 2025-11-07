Латвия стремится к более тесному сотрудничеству с Казахстаном и участию в Транскаспийском коридоре

До сих пор большинство казахстанских грузов попадали в Латвию через Россию, однако из-за санкций и геополитических ограничений этот маршрут больше не является безопасным и эффективным. Поэтому все больше внимания уделяется Транскаспийскому или Среднему коридору — альтернативному торговому пути, который тянется от западного Китая до Каспийского моря через Казахстан и далее в Европу, минуя Россию и Беларусь.