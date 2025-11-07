Глава школы Exupery: “У нас на 400 детей - свыше 100 сотрудников и самая вкусная еда”

А мы их не увольняем. Это наши жемчужинки, мы их собираем, как драгоценное ожерелье. Директор школы ежегодно ездит в Лондон на специальные ярмарки педагогов, где можно набрать учителей во всего мира по любому предмету. Отбор сложный, претенденту надо понравиться не только руководству школы, но и коллегам. Контракт подписывается на два года, но многие остаются на более длительный срок. Команда у нас крепкая, текучки кадров практически нет. Был случай лет семь назад. Приехала пара педагогов - муж и жена. 1 сентября, закончилась торжественная линейка, все разошлись по классам с цветами. И я смотрю, этот учитель, идя по школьному коридору, наступил на цветок, который был кем-то обронен. Просто наступил и пошел дальше. Лично я бы этот цветок подняла, потому что принцип: "Воспитывайте детей своим примером” кажется мне важным и нужным. Поднимешь ты бумажку или пройдешь мимо? Уберешь за собой грязь или будешь ждать, что это сделает кто-то другой? И об этом я сказала в тот же день на встрече с учителями. На следующий день этот человек собрал свои вещи и они вместе с женой уехали. Сами. Мы потеряли двух педагогов, но еще неизвестно, кому в этой ситуации больше повезло.