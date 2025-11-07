Глава школы Exupery: “У нас на 400 детей - свыше 100 сотрудников и самая вкусная еда”
“Вижу цель - не вижу препятствий” - эту известную формулу успеха, ставшую девизом многих харизматичных лидеров, всецело разделяет создательница Exupery International School Елена Буянова. Десять лет назад, поняв, что не может устроить свою дочь ни в одну из существующих в Латвии международных школ, Елена решила создать свою собственную.
Так в местечке Пиньки под Ригой появилась Международная школа Экзюпери. Начинали с 25 детей, а сейчас их 400. Плюс 100 сотрудников из 35 стран мира. Настоящий космополитичный котел! Для Елены школа - любимое детище, предмет постоянной заботы и источник бесконечной радости. “Самый главный кайф - смотреть, как эти дети растут”, - говорит Буянова.
Как родилась идея вашей школы?
Наверное, это мой незакрытый гештальт. По образованию я учитель математики, но с работой в школе у меня как-то не сложилось. Когда я пришла в систему образования, то не смогла найти общего языка с педагогами. Они все делали “как принято” и очень боялись каких-то перпендикулярных решений. А я вот так - по устаревшим методикам, в каких-то жестких рамках, - работать не хотела. Пришлось уйти. Потом я много лет занималась IT бизнесом, и, надо сказать, занималась весьма успешно. Но потом встал вопрос - куда отдавать нашу младшую дочку? Потому что старшая к тому времени училась за границей. Во французской школе не было мест, в немецкую мы не хотели, в международной оказались 25-е в очереди. Я походила, подумала и решила: “Ладно. Тогда я построю свою школу". Вернее, сначала речь шла только о детском саде - дочке на тот момент было 4 года. Но дети быстро растут, и я задумалась: а куда она пойдет дальше? В общем, вместе с детским садом я построила и начальную школу - на вырост. А потом, два года спустя, к ней добавилась и старшая школа с бордингом. В следующем году мы отметим 10-летний юбилей.
Сколько у вас сейчас детей учится?
Когда мы начинали, у нас было 25 детей. Сейчас - почти 400. В классах не больше 22-х человек. В младшей школе - не больше 20-ти. Но вообще количество детей все время меняется: одни приезжают, другие уезжают. Самые младшие у нас - 1,5-летние, они приходят к нам на развивающие занятия вместе с мамами.
Извините за банальный вопрос - а почему ваша школа носит имя Экзюпери?
Ответ тоже банален. Мне очень нравится книга Антуана де Сент-Экзюпери “Маленький принц”. И так же, как ее автор, я верю в то, что “одни только дети знают, чего ищут”. Задача всех нас, взрослых, в том, чтобы помочь им найти то, что они ищут. А еще мне нравится фраза Экзюпери “Зорко лишь сердце”. Я точно знаю, что все надо делать с открытым сердцем. Особенно школу.
Какие требования вы предъявляете к своим учителям?
Ну, во-первых, они должны любить детей. Во-вторых, любить свой предмет, разбираться в нем. И ловить кайф от своей работы. Потому что если ребёнку нравится учитель, то ему будет нравиться и предмет. Не нравится учитель - не будет нравиться предмет. Это закон. У нас учителя, в основном, молодые - от 25 до 40 лет. Половина из них - мужчины. Молодые, драйвовые, им интересно то, что они делают, а детям интересно с ними. Потому что эти учителя еще не устали, в них еще есть запал. Ведь у педагогов, даже самых талантливых, рано или поздно наступает эмоциональное выгорание. Я вообще считаю, что учителям надо выходить на пенсию в 45 лет.
А дети в вашей школе откуда?
У нас учатся ребята из 40 стран мира. В основном, это дети работающих здесь иностранцев - дипломатов и бизнесменов. Есть и латвийские дети, и их год от года становится все больше. Есть несколько ребят, которые живут здесь одни - у родителей закончился контракт и они уехали, а дети остались и живут здесь на бординге. А еще наша школа ежегодно выделяет десять стипендий для одаренных детей со всего мира - пять латвийских и пять международных. Эта стипендия покрывает 100% стоимости обучения и проживания в бординге. Бразилия, Украина, Грузия, Казахстан, Китай, Латвия, Мальта - вот география стран, представленных нашими стипендиатами.
Рядом с вами в Пиньки есть еще две международные школы, с которыми вам волей-неволей приходится конкурировать. В чем преимущество школы Экзюпери?
У нас школа про любовь. Это не значит, что у нас тут полная расслабуха. Как раз наоборот. И строгость есть, и знания мы требуем высокие - иначе разве у нас были бы такие высокие результаты экзаменов и такой большой процент поступления в престижные вузы США, Великобритании, Франции и всей Европы ? Но все-таки главное для нас - сам ребенок. Мы относимся к нашим детям, как к личностям, а не просто - “построились и пошли”. Этим, например, британская система славится: ни шагу влево, ни шагу вправо. У нас по-другому - с уважением и любовью. Помимо передовых учебных программ, у нас самое широкое предложение программ поддержки - английского языка, родного языка, консультаций психологов, логопедов, программ инклюзивного образования. Мы - единственная школа с пансионом. Мы - единственный детский сад, где в каждой группе работают по трое взрослых. А вообще у нас на 400 детей - свыше 100 сотрудников! Я не уверена в академических результатах других международных школ, потому что пока мы единственные, кто такие результаты публикует. И мы ими гордимся, как гордимся и нашими выступлениями на Олимпиадах. В рейтинге школ, который публикует фонд Атиса Кронвальда, мы неизменно входим в ТОП-5. Наконец, у нас самая вкусная еда! (смеется). Мы - единственная школа не только в Пиньки, но и в мире, где 96% учащихся в опросе ежегодно отмечают, что с удовольствием ходят в школу каждый день!
За что вы можете уволить учителя?
А мы их не увольняем. Это наши жемчужинки, мы их собираем, как драгоценное ожерелье. Директор школы ежегодно ездит в Лондон на специальные ярмарки педагогов, где можно набрать учителей во всего мира по любому предмету. Отбор сложный, претенденту надо понравиться не только руководству школы, но и коллегам. Контракт подписывается на два года, но многие остаются на более длительный срок. Команда у нас крепкая, текучки кадров практически нет. Был случай лет семь назад. Приехала пара педагогов - муж и жена. 1 сентября, закончилась торжественная линейка, все разошлись по классам с цветами. И я смотрю, этот учитель, идя по школьному коридору, наступил на цветок, который был кем-то обронен. Просто наступил и пошел дальше. Лично я бы этот цветок подняла, потому что принцип: "Воспитывайте детей своим примером” кажется мне важным и нужным. Поднимешь ты бумажку или пройдешь мимо? Уберешь за собой грязь или будешь ждать, что это сделает кто-то другой? И об этом я сказала в тот же день на встрече с учителями. На следующий день этот человек собрал свои вещи и они вместе с женой уехали. Сами. Мы потеряли двух педагогов, но еще неизвестно, кому в этой ситуации больше повезло.
Замену нашли?
Конечно. У нас же многие мечтают работать.
Насколько вы позволяете вашим детям самовыражаться? Для подростков ведь очень важен внешний вид.
Школьной формы у нас нет, я против этого. Но какие-то рамки, безусловно, существуют. Ты не можешь прийти в школу в купальнике или в топе с голым животом. Все-таки одежда должна быть рабочая, деловая. Для самовыражения у нас существует другое время. Например, у нас был день поддержки инклюзивных детей - а у нас их довольно много. В этот день все пришли не то что в разных носках - в разных носках у нас и так ходят - а в разных ботинках! И очень веселились. У нас есть пижамные вечеринки, костюмированные балы - куча праздников. Пожалуйста, самовыражайся!
Я заметила в гардеробе огромный прозрачный ящик со всякими предметами одежды - там какие-то шапки, обувь. Это что?
А, это Lost & Found. Сегодня последний день, когда можно забрать вещи, оставленные в школе в прошлом году. Их много - можно еще одну школу одеть. Все, что не разберут, мы отдадим на благотворительность.
Правда ли, что у вас в школе нет домашних заданий?
Только в младшей школе. Максимум, что им могут задать на дом, - это что-то почитать, посмотреть, обсудить вместе с родителями. А все остальное они успевают сделать в школе. Они же здесь находятся с 8:30 до 17:00. Все можно успеть!
А вас саму ваш статус в какие рамки ставят?
Ни в какие. Я просто человек. Да, я сделала школу. Наверное, это круто. Нет, ну, конечно, это круто!
Но вы можете позволить себе пойти в ночной клуб, выпить, расслабиться? Без страха встретить там родителей своих учеников.
А я их там и встречаю. И в клубах, и в театрах. Повсюду. У нас же маленький город - все друг друга знают.
В плане дресс-кода вам себя как-то приходится контролировать?
Да нет. Я в школу могу и в конной одежде прийти, если по дороге из конюшни еду. Не одежда красит человека, а человек одежду.
В чём самый большой кайф и самая большая сложность в вашей работе?
Кайф - смотреть, как растут эти дети. Это же происходит на твоих глазах: вот его привели сюда в 3 года, а вот он уже выпускник - умный, красивый, уверенный в себе. А еще кайф придумывать что-то новое, чтобы здесь было интересно. А сложность… Не знаю.
Это просто постоянный рутинный процесс. 400 детей, у всех свои вопросы, задачи, проблемы.
Буллинг бывает?
Он везде бывает. Обычно буллят те, кто пришел к нам из других школ, где буллили их, и они сами становятся в эту позицию. Мы стараемся это пресекать в ту же секунду. У нас в школе четыре психолога. Разбираемся в ситуации - обычно успешно. Мы заметили, что на поведение детей влияет не только положительно настроенные и счастливые учителя, но и сама среда. У нас нет закрытых, мрачных помещений, все классы, офисы и кабинеты светлые, удобные и прозрачные. Все это создает атмосферу, в которой дети чувствуют себя единым сообществом. Никто не хочет вредничать или что-то скрывать.
У вас учатся дети из разных стран. Рабочий язык в школе - английский. Но школа находится в Латвии. Как ваши дети существуют в этом языковом котле?
Прекрасно существуют. Да, в школе у нас рабочий язык английский, но у нас нет запрета говорить на каких-то других языках. Все дети изучают и латышский язык либо в рамках предмета латвийского обучения, как иностранный язык, либо как родной. Мы - единственная школа, которая очень целенаправленно поддерживает развитие родного языка, и в этом году свыше 60% выпускников программы бакалавриата получили так называемый билингвальный диплом. Это феноменальный результат.
Как себя чувствует в школе ваша дочка, ради которой вы ее и построили?
Надеюсь, что хорошо. В вопрос обучения я не влезаю. Это не мое, это ее дело, ее жизненные цели. Но учится она хорошо. И живёт она здесь на бординге, домой приезжает только на выходные. Это сейчас модно. В школе же интереснее и веселее - можно с друзьями на каток пойти, еще куда-то. А дома что делать? Сидеть с мамой и папой? Вы бы хотели в 15 лет сидеть с мамой и папой? Я - нет.
Послабления в дисциплине у нее какие-то есть?
С дисциплиной у нас строго. На уроки опаздывать нельзя. Пропускать занятия без уважительной причины нельзя. Вот мне пишет медсестра: у вашей дочки заболела коленка, она не пошла в школу. Я звоню дочери: “То, что коленка болит, - плохо, но на учебу это влиять не должно. Ты же не коленкой учишься, а руками и мозгами”.
Есть ли у вас в жизни что-то, кроме школы? Какая-то отдушина? Вы вот про лошадей упомянули.
Да, лошади у меня есть. Еще - пилатес, танго. С собакой гулять люблю.
Я видела у вас в социальных сетях ваши рисунки.
Да, я рисую акварелью. Это моя давняя страсть, осталось на неё найти время. Очень хочется куда-нибудь уехать на пленер, чтобы тебя никто не трогал и не дергал. А ещё я учу итальянский язык.
Собираетесь переезжать в Италию?
Да нет, это, скорее, для развития мозга.
А живёте далеко от школы?
Нет. 10 минут на машине. В лесу, на берегу озера. Работа рядом с домом - всю жизнь об этом мечтала.