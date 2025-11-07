Мнение 22-летнего учителя биологии: в Латвии педагог может хорошо зарабатывать

Никите Муллеру 22 года, и он уже третий год работает учителем. «Когда я сам учился в школе, моим примером была моя учительница биологии — молодая, полная энтузиазма. Видя этот огонь в её глазах и то, как она радуется своей работе, я тоже захотел стать учителем. Сейчас я окончил Педагогический факультет Латвийского университета, и, как многие мои однокурсники, начал работать в школе уже с первого курса», — рассказал Муллер.