Мнение 22-летнего учителя биологии: в Латвии педагог может хорошо зарабатывать
В конце октября состоялось очередное вручение стипендий программы "Между нами есть химия", которая дважды в год награждает молодых, талантливых учителей химии, биологии и математики.
Среди лауреатов оказался 22-летний учитель биологии Никита Муллер из Рижской 21-й средней школы и частной школы Laisma. В эфире программы «Домская площадь» он рассказал, что побудило его стать педагогом и каково работать в современной школе, сообщает портал LSM+.
Программа для молодых учителей была создана в 2023 году. Её цель — способствовать формированию нового поколения педагогов и повысить интерес школьников к изучению естественнонаучных предметов.
Никите Муллеру 22 года, и он уже третий год работает учителем. «Когда я сам учился в школе, моим примером была моя учительница биологии — молодая, полная энтузиазма. Видя этот огонь в её глазах и то, как она радуется своей работе, я тоже захотел стать учителем. Сейчас я окончил Педагогический факультет Латвийского университета, и, как многие мои однокурсники, начал работать в школе уже с первого курса», — рассказал Муллер.
Вопреки распространённому мнению, Никита считает, что в Латвии учитель может хорошо зарабатывать: «В нашей стране, если ты хочешь хорошо зарабатывать, ты можешь это сделать. Я совмещаю работу в двух школах — государственной и частной. Конечно, в частной зарплата выше».
По его словам, программа по биологии в последние годы существенно не изменилась: «Хотя есть небольшие корректировки, в целом она осталась прежней. Изменилась только последовательность тем. Возможно, также повысился общий уровень знаний, требуемый от учеников 12-го класса».
Переход к единой школе и общему для всех латышскому языку обучения, по словам Муллера, в его школе прошел спокойно. «Глобальных проблем нет, но все равно детям нужно помогать, чтобы они лучше усвоили материал. Что касается языка, то мы с ними говорим по-латышски и стимулируем их к тому же».