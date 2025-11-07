Жителей Адажи научат тому, как надо действовать в случае войны или другого кризиса

В программе предусмотрены три практических занятия под руководством экспертов по безопасности и управлению кризисами. На обучении можно будет узнать, как действовать в случае угрозы государству, как спланировать и организовать эвакуацию семьи, как правильно оценивать травмы, а также получить другую важную информацию.