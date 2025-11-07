Жителей Адажи научат тому, как надо действовать в случае войны или другого кризиса
Чтобы укрепить готовность общества действовать в чрезвычайных и кризисных ситуациях, 13 ноября в 18.00 в Адажской начальной школе по адресу улица Аттекас, 16, пройдут практические занятия для жителей на случай государственной угрозы, организованные фондом Jauniešu izcilības atbalsta fonds.
В программе предусмотрены три практических занятия под руководством экспертов по безопасности и управлению кризисами. На обучении можно будет узнать, как действовать в случае угрозы государству, как спланировать и организовать эвакуацию семьи, как правильно оценивать травмы, а также получить другую важную информацию.
Инструктор по безопасности и рукопашной подготовке с 25-летним стажем работы в структурах Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы, преподаватель бизнес-школы Turība Янис Силс расскажет о планировании эвакуации и составлении маршрутов, действиях в кризисной ситуации, альтернативных вариантах выживания, а также о выборе безопасных точек эвакуации.
Член правления Baltic Defence Group, эксперт по обеспечению непрерывности деятельности и управлению кризисами, преподаватель бизнес-школы Turība Мартиньш Мелнис объяснит, как подготовить место проживания для снижения рисков, расскажет о типах бункеров и их адаптации для домашних условий, а также о действиях в условиях угрозы.
Инструкторы по тактической помощи в боевых условиях Давис Урбанс, Дина Боровска и Лаура Лаце-Глузда представят важную информацию о видах угроз здоровью в условиях национального кризиса, о первой помощи в случае военного конфликта, оценке травм и необходимых действиях.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что Минобороны Латвии выступило с обращением к молодым людям в возрасте от 18 до 27 лет.