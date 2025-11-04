Минобороны Латвии выступило с обращением к молодым людям в возрасте от 18 до 27 лет

11-месячная Государственная служба обороны в июле 2026 года будет проходить в шести местах: в Механизированной пехотной бригаде Сухопутных сил в Адажи, в Военной полиции в Адажи, в дивизионе противовоздушной обороны Военно-воздушных сил в Лиелварде, в 25-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Алуксне, в 36-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве и в 45-м батальоне материально-технического обеспечения Земессардзе в Скрунде (полигон Межайне).