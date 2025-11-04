Минобороны Латвии выступило с обращением к молодым людям в возрасте от 18 до 27 лет
Министерство обороны с 3 ноября 2025 года по 14 января 2026 года приглашает граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет добровольно подать заявки на участие в Государственной службе обороны, которая начнется в июле 2026 года.
В июльском призыве 2026 года для прохождения 11-месячной военной службы требуется 1470 молодых людей, которые будут служить в подразделениях Национальных вооруженных сил. Кроме того, в 2026 году до 700 добровольцев смогут записаться на пятилетнюю службу в Земессардзе.
Если после завершения добровольного набора необходимое количество призывников для 11-месячной службы в Национальных вооруженных силах и Земессардзе не будет укомплектовано, недостающее число призывников будет отобрано по случайному принципу 21 января 2026 года.
11-месячная Государственная служба обороны в июле 2026 года будет проходить в шести местах: в Механизированной пехотной бригаде Сухопутных сил в Адажи, в Военной полиции в Адажи, в дивизионе противовоздушной обороны Военно-воздушных сил в Лиелварде, в 25-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Алуксне, в 36-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве и в 45-м батальоне материально-технического обеспечения Земессардзе в Скрунде (полигон Межайне).
В качестве альтернативы 11-месячной службе граждане приглашаются добровольно выбрать пятилетнюю службу в Земессардзе. Добровольно поступившие на этот вид службы будут получать компенсацию за дни, проведенные на службе, а также обеспечиваться питанием.
После завершения службы военнослужащие получат компенсацию при увольнении в размере 1100 евро нетто — сумму, выдаваемую «на руки». Кроме того, после успешного окончания службы военнослужащие смогут бесплатно обучаться в государственных вузах и колледжах по очным и заочным программам, если будут соответствовать условиям приёма выбранного учебного заведения и программы.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, январский призыв в Службу государственной обороны был объявлен в августе.