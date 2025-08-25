Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 21:23
Начинается январский призыв в Службу государственной обороны - пока добровольный
С сегодняшнего дня открыта подача заявок на 11-месячную Службу государственной обороны январского призыва 2026 года, сообщили агентству LETA в отделе прессы Министерства обороны.
Министерство призывает добровольно подавать заявки граждан Латвии - мужчин и женщин - в возрасте от 18 до 27 лет. Подать заявку на службу можно до 12 сентября.
По январскому призыву 2026 года на 11-месячную военную службу необходимо набрать 110 призывников, которые смогут служить в ВВС на военной базе в Лиелварде или в штабном батальоне в Риге.
Начало службы запланировано на 14 января 2026 года.