В Латвии начался набор на службу в спецназ. Проверьте, взяли бы вас или нет?
Подразделение специальных задач Командования специальных операций Национальных вооруженных сил начинает планирование подготовки как бойцов, так и рейнджеров на 2026 год и приглашает желающих проверить свои способности и подать заявку на вступительный тест по физической подготовке, который пройдет 22 ноября.
Сдача вступительного теста по физической подготовке дает возможность приступить к подготовительному этапу для бойца Подразделения специальных задач или к курсу рейнджера. На квалификацию рейнджера могут претендовать как мужчины, так и женщины.
Кандидаты на обучение в Подразделении специальных задач — бойцы и рейнджеры — должны выполнить вступительный тест по физической подготовки, который включает бег на 800 метров, 30 отжиманий (с отрывом рук и ног от земли), спринт на 100 метров, 16 подъемов 20-килограммового мешка с песком на платформу высотой 1,5 метра, 50-метровую «прогулку фермера», неся в каждой руке по 20-килограмовой канистре с водой, 20 приседаний с 20-килограммовым мешком с песком и завершающий 800-метровый бег. Все упражнения выполняются в спортивной форме, а общее контрольное время составляет 14 минут. После этого кандидаты проходят 10-километровый марш с рюкзаком весом 15 килограммов, который необходимо преодолеть за 1 час 30 минут.
Вступительные экзамены пройдут 22 ноября 2025 года, 13 декабря 2025 года и 24 января 2026 года. Подать заявку можно, написав на электронную почту (dienests.suv@mil.lv) не позднее, чем за один рабочий день до выбранной даты теста.
Бойцы Подразделения специальных задач — это специально отобранные и обученные военнослужащие, выполняющие специальные операции, оказывающие поддержку другим подразделениям и осваивающие тактические, физические и психологические навыки для действий в условиях высокого риска.
Рейнджеры — это отдельный отряд, входящий в Подразделение специальных задач, специализирующийся на тактике малых формирований, специальной разведке и проведении прямых действий. Подразделение рейнджеров способно выполнять все основные задачи, установленные для сил спецопераций НАТО: военная помощь, специальная разведка и прямые действия. Дополнительно рейнджеры будут способны осуществлять неконвенциональные боевые действия и поддерживать антитеррористические операции.
