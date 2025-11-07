В Латвии начался набор на службу в спецназ. Проверьте, взяли бы вас или нет?

Кандидаты на обучение в Подразделении специальных задач — бойцы и рейнджеры — должны выполнить вступительный тест по физической подготовки, который включает бег на 800 метров, 30 отжиманий (с отрывом рук и ног от земли), спринт на 100 метров, 16 подъемов 20-килограммового мешка с песком на платформу высотой 1,5 метра, 50-метровую «прогулку фермера», неся в каждой руке по 20-килограмовой канистре с водой, 20 приседаний с 20-килограммовым мешком с песком и завершающий 800-метровый бег. Все упражнения выполняются в спортивной форме, а общее контрольное время составляет 14 минут. После этого кандидаты проходят 10-километровый марш с рюкзаком весом 15 килограммов, который необходимо преодолеть за 1 час 30 минут.