Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 декабря

фото: Shutterstock
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Сегодня вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Лучше и не пытаться, напрасно потратите время и силы.

Телец

Сегодня ваши планы пойдут насмарку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих приятных мелочей.

Близнецы

Чем жаловаться на судьбу, порадуйтесь лучше тому, что имеете. В противном случае вы рискуете упустить и этот повод. Не давайте никому советов, их сегодня не оценят.

Рак

Вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что скорее всего является лишь иллюзией. Взгляните на вещи здраво, сегодня это должно получиться.

Лев

Сегодня вам будет комфортнее вдали от суеты. Спокойно сидя (хорошо бы в кресле, но это - как получится) вы сможете обдумать и учесть все немаловажные мелочи, упускаемые обычно людьми более торопливыми.

Дева

Сегодня вам, наконец, дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться, разве что о компании, чтоб не заскучать отдыхая.

Весы

Сегодня, заметив пару чертей, не пугайтесь за свое здоровье. Просто у вас откроется дар видеть то, что не дано видеть другим. Переждите денек, он и закроется.

Скорпион

Сегодня наитяжелейшей проблемой может стать решение вопроса о выборе цвета носового платка. Остальное затруднений вызывать не должно.

Стрелец

Сегодня, заходя в магазин, расплачивайтесь сперва за то, что вам остро необходимо, а не за то, что хотите. Ваш бюджет обеих категорий может и не вместить.

Козерог

Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, пусть даже вас и обзовут циником.

Водолей

Вы счастливы сознанием способности помочь другим. Воздух напоен ароматом благожелательности. День этот чреват началом дружбы или романа. Ваша сила находится в вашей способности давать.

Рыбы

Сегодня не стоит строить никаких планов. Этот день лучше прожить одним моментом, ничего не загадывая на будущее. За сегодняшнее легкомыслие расплачиваться не придется.

