"Придется умереть здесь, в Америке": легендарная танцовщица Вия Ветра в одиночестве ждет свой 103-й день рождения в больнице

Единственное, что я действительно должна сказать, — берегите своё здоровье. Потому что если его нет, то нет и ничего другого! То, чему я всегда учила своих студентов и всех остальных: будьте как дети — любопытные, постоянно узнающие что-то новое и радующиеся мелочам. Я и сама воспринимаю себя как ребёнка — это моя философия. Даже если сейчас в это самой довольно трудно поверить, потому что здесь каждый день приходится бороться с темнокожими уборщицами, которые неохотно хотят помогать. Быть зависимой от милости других людей — это очень тяжело, я также сталкиваюсь с депрессией. Сердечно передайте привет в Латвии всем моим танцовщикам, моим студентам, которых я обучала. Также ресторану Pētergailis, где ко мне относились с большой теплотой — на моё 100-летие они угостили меня бесплатным обедом. Я останавливалась у родственников и друзей и всегда с радостью ходила туда обедать. Старая Рига всегда была мне близка и дорога, поэтому каждый раз, когда была возможность, я жила именно там. Переезд в Латвию, когда я ещё могла это сделать, так и не состоялся. Здесь я чувствую себя одинокой, покинутой, мне очень не хватает моих учеников, Старой Риги и Латвии, и смириться с тем, что переезд не состоится, очень трудно.