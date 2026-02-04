Силиня и Карис призвали ЕС возобновить прямые переговоры с Россией

Президент Алар Карис воздержался от упоминания имен, но подчеркнул, что выбранный посланник должен быть представителем крупной европейской страны и пользоваться "доверием обеих сторон". "Европейский союз также должен участвовать в этих обсуждениях. Хотя мы не воюем напрямую с Россией, мы поддерживаем Украину уже столько лет и будем продолжать это делать", – сказал Карис Euronews на том же мероприятии в Дубае. "У нас тоже должно быть право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, возможно, не президент Трамп, а Европейский союз, чтобы приступить к поиску и дипломатических решений", – продолжил он.