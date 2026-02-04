Силиня и Карис призвали ЕС возобновить прямые переговоры с Россией
Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис предложили назначить спецпосланника ЕС для возобновления контактов с Кремлем, тогда как глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предупреждает: такой шаг ослабит позиции Украины и Европы.
В рамках переговоров о прекращении войны в Украине Европейский союз должен назначить специального посланника для возобновления дипломатических каналов с Россией, заявили премьер-министр Латвии и президент Эстонии в отдельных интервью Euronews. Они заявили, что любое общение с Россией должно проходить в консультации с Украиной, и предложили, чтобы будущий переговорщик был консенсусной фигурой.
"Я считаю, что необходимо заниматься дипломатией. Переговоры всегда нужны, но мы должны изолировать Россию и сохранять санкции", – заявила премьер-министр Латвии Силиня в интервью Euronews в рамках Всемирного правительственного саммита в Дубае. "Мы должны сидеть за столом переговоров, потому что сами украинцы начали переговоры. Так почему же европейцы не должны вести переговоры?"
Президент Алар Карис воздержался от упоминания имен, но подчеркнул, что выбранный посланник должен быть представителем крупной европейской страны и пользоваться "доверием обеих сторон". "Европейский союз также должен участвовать в этих обсуждениях. Хотя мы не воюем напрямую с Россией, мы поддерживаем Украину уже столько лет и будем продолжать это делать", – сказал Карис Euronews на том же мероприятии в Дубае. "У нас тоже должно быть право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, возможно, не президент Трамп, а Европейский союз, чтобы приступить к поиску и дипломатических решений", – продолжил он.
"Пару лет назад мы были в ситуации, когда не разговаривали с агрессорами, а теперь обеспокоены тем, что не сидим за столом переговоров".
В то же время, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, попытки заискивать перед Кремлем ослабляют позиции как Украины, так и Европы. "Желание начать диалог с Кремлем и наладить добрые отношения с Путиным ослабляет позиции Украины, напрямую угрожает безопасности самой Европы и полностью противоречит нынешней европейской политике давления и изоляции", – отметил он. "Россия своими атаками на Украину бьет все новые рекорды, нарушает все взятые на себя международные обязательства и не демонстрирует ни малейшей готовности прекратить агрессию. В этой ситуации переговоры с Кремлем нам не помогут, а лишь предоставят Путину желанное место в центре внимания и дадут ему возможность выдвигать все новые требования для ослабления нашей собственной безопасности", – сказал Цахкна.
По его словам, желание сесть за стол переговоров с Кремлем продемонстрирует России слабость Запада, даст возможность сталкивать европейские страны друг с другом, вызовет раскол между союзниками и партнерами и предоставит Путину возможность продемонстрировать выход из изоляции.
"Путин хочет показать, что время играет ему на руку, а западные союзники, прежде всего Европа, не выдержат бремени поддержки Украины. Мы не должны повторять ошибку, которую уже совершали неоднократно, и спешить восстанавливать отношения с Россией, которая со своей стороны не сделала ни одного шага к переменам. Мягкая реакция Запада на войну в Грузии и аннексию Крыма, а также переговорный процесс по Минским соглашениям уже доказали, что доброжелательность Запада не приносит результатов, пока Россия не свернет со своего империалистического курса. Вместо диалога вперед нас продвинет только решительная поддержка Украины и продолжение давления на Россию", – заключил Цахкна.