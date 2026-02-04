Похоже, что скоро рижане будут платить за тепло меньше, чем сейчас
Чтобы снизить расходы жителей на теплоснабжение, комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике в среду, 4 февраля, поддержала в окончательном чтении поправки к Закону об энергетике, предусматривающие установление потолка цен на тепловую энергию.
Поправки предусматривают установление максимальной цены, по которой оператор системы имеет право закупать произведенную тепловую энергию. Предлагаемая цена не сможет превышать максимальный уровень, установленный Комиссией по регулированию общественных услуг.
Потолки цен имеют существенное значение и помогут жителям сократить счета, особенно с учетом предстоящего отопительного сезона, отвечая на вопросы депутатов, указал оператор системы теплоснабжения. Такое регулирование будет способствовать большей прозрачности, более справедливой конкуренции и снижению затрат в системе централизованного теплоснабжения, подчеркивают авторы законопроекта — группа депутатов.
Особое внимание депутаты уделили рынку теплоснабжения Риги, который составляет примерно половину всего регулируемого рынка тепловой энергии в Латвии. Изменения будут касаться конкурентной части закупок тепловой энергии, которая в Риге составляет около одной пятой всего объема поставляемого тепла.
Планируется, что до конца июня текущего года Комиссия по регулированию общественных услуг установит максимальную закупочную цену на тепловую энергию в Риге. Для остальных операторов максимальную цену на тепловую энергию предполагается установить до 30 июня 2028 года.
В Риге, где объем поставляемой пользователям тепловой энергии превышает 2 миллиона мегаватт-часов в год, потолок цен планируется применять с 1 октября текущего года. Для остальных операторов систем теплоснабжения он вступит в силу с 1 октября 2028 года.
