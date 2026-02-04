Похоже, что скоро рижане будут платить за тепло меньше, чем сейчас

В Риге, где объем поставляемой пользователям тепловой энергии превышает 2 миллиона мегаватт-часов в год, потолок цен планируется применять с 1 октября текущего года. Для остальных операторов систем теплоснабжения он вступит в силу с 1 октября 2028 года.