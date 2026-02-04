Тюрьмы Бельгии переполнены - заключенных хотят "экспортировать" в Эстонию за деньги

«Если осужденный в Бельгии человек, не имеющий права на пребывание в стране, сможет отбывать наказание в стране своего происхождения или в зарубежном пенитенциарном учреждении, это будет означать как надлежащее исполнение приговора, так и значительное повышение эффективности наших исправительных учреждений. Это также позволит нам лучше и в большей степени сосредоточиться на программах, помогающих заключенным реинтегрироваться в общество после отбытия наказания», — приводит слова Верлинден бельгийское информационное агентство.