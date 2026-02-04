Новый закон должен ускорить строительство арендного жилья в регионах Латвии

При поддержке учреждение финансового развития Altum и Европейского фонда оздоровления уже сейчас по заказу местных самоуправлений в нескольких городах Латвии строятся или уже построены многоэтажные доходные дома. В октябре прошлого года в Валмиере открыты первые два арендных дома на 120 квартир, для которых установленная самоуправлением арендная плата составляет 6 евро за квадратный метр в месяц. Например, за аренду благоустроенной двухкомнатной квартиры (40,46-44,02 кв. м) арендатор должен платить 260 евро в месяц, плюс расходы на воду, электричество и отопление. В прошлом году первый дом с низкой арендной платой на 58 квартир открыли и в Елгаве. В середине 2026 года планируется завершить строительство доходного дома на 56 квартир в Цесисе.