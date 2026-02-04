С бывших руководителей Krājbanka взыскали 43 млн евро

Апелляционный суд пришел к выводу, что бывшие должностные лица Krajbanka не проявили достаточной ответственности и осторожности при исполнении своих обязанностей в правлении и совете, как того требует закон. Их решения позволили неправомерно перевести деньги банка и заключить незаконные договоры залога, подвергнув банк финансовому риску, говорится в решении суда. Эти действия привели к значительным убыткам для банка, заключил суд.