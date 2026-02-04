С бывших руководителей Krājbanka взыскали 43 млн евро
Рижский окружной суд признал девять бывших руководителей Latvijas krājbanka ответственными за нанесенные банку убытки и постановил солидарно взыскать с них 43 млн евро, указав на их халатность и незаконные решения, приведшие к финансовым потерям.
Окружной суд рассматривал апелляцию на решение Рижского городского суда от 2024 года, который отклонил иск Krājbanka и отменил обеспечение иска, наложенное решением судьи Рижского окружного суда от 26 марта 2014 года.
Апелляционный суд пришел к выводу, что бывшие должностные лица Krajbanka не проявили достаточной ответственности и осторожности при исполнении своих обязанностей в правлении и совете, как того требует закон. Их решения позволили неправомерно перевести деньги банка и заключить незаконные договоры залога, подвергнув банк финансовому риску, говорится в решении суда. Эти действия привели к значительным убыткам для банка, заключил суд.
Поэтому суд постановил, что бывшие должностные лица несут солидарную ответственность и должны вместе возместить Krajbanka 43 миллиона евро.
Суд также обязал бывших должностных лиц оплатить государственную пошлину и судебные издержки. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в кассационном порядке.
Уже сообщалось, что иск в окружной суд был подан против председателя совета Krajbanka Раймондаса Баранаускаса, его заместителя Александра Антонова, совладельца банка Владимира Антонова, президента банка Иварса Приедитиса, членов правления Мартиньша Заланса, Светланы Овчинниковой и Дзинтарса Пелцбергса, вице-президента литовского банка Snoras Наглиса Станцикаса, члена совета Snoras Олега Сухорукова и компании Melfa Group Ltd., а также австрийского банка Meinl, иск против которого был впоследствии отозван.
Как сообщалось, в конце 2011 года в Krajbanka была обнаружена недостача в размере около 100 миллионов латов (около 142 миллионов евро), а 23 декабря того же года Рижский окружной суд признал Krajbanka неплатежеспособным.