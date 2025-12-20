Удача и везение придут к 4 знакам зодиака, начиная с 21 декабря

Полнолуние в Раке 3 января завершает один цикл и запускает новый — более зрелый и осознанный. Юпитер в этом знаке делает транзит еще более значимым. Новолуние 18 января напоминает этим знакам, что они умеют начинать с чистого листа. И хотя завершение дел иногда дается им сложнее, обилие планет в Козероге в начале года помогает сохранять фокус и быть готовыми к волне удачи и благополучия, которую приносит этот сезон.