Удача и везение придут к 4 знакам зодиака, начиная с 21 декабря
Удача и благоприятные возможности приходят к четырем знакам зодиака в сезон Козерога, который начинается 21 декабря 2025 года и продлится до 19 января 2026 года. Эти знаки ожидает период глубокой трансформации — особенно необходимой после сложного ретроградного Марса в Раке в начале 2025 года, от последствий которого они все еще восстанавливаются.
24 декабря Венера входит в Козерог, открывая новые романтические истории для тех, кто сейчас одинок. Те, кто состоит в отношениях, также почувствуют пользу от устойчивой, сатурнианской энергии — она идеально подходит для начала новых глав и обновления прямо к Новому году, особенно с учетом входа Меркурия в Козерог 1 января.
Полнолуние в Раке 3 января завершает один цикл и запускает новый — более зрелый и осознанный. Юпитер в этом знаке делает транзит еще более значимым. Новолуние 18 января напоминает этим знакам, что они умеют начинать с чистого листа. И хотя завершение дел иногда дается им сложнее, обилие планет в Козероге в начале года помогает сохранять фокус и быть готовыми к волне удачи и благополучия, которую приносит этот сезон.
Козерог
Козерог, удача и везение приходят к вам, когда Солнце входит в ваш знак 21 декабря, а 24 декабря к нему присоединяется Венера. Венера рядом с Солнцем побуждает вас заботиться о себе внимательнее. В центре вашего внимания — финансовая стабильность, и у вас появляются удачные идеи, которые помогают сохранять баланс.
Это время, когда вы начинаете видеть и ценить свою красоту — как внешнюю, так и внутреннюю. Новые люди чувствуют себя рядом с вами комфортно, поскольку вы становитесь более чуткими и понимающими.
Марс остается в вашем знаке до 23 января, усиливая трудолюбие и подталкивая вас к достижениям. Энергии много, но важно не перегружать себя. В период Марса в Козероге особенно важно беречь личные границы. Тем не менее, сочетание Венеры и Марса помогает укрепить отношения с самим собой.
1 января Меркурий также входит в ваш знак, и вам становится легче разбираться со сложными темами: вы способны ясно мыслить и смотреть проблемам прямо в лицо. В начале января вы полностью погружены в режим решения задач.
Полнолуние в Раке 3 января освещает сферу партнерских отношений — это повод задуматься о значимых связях, которые трансформировали вас за последние шесть месяцев. Новолуние в вашем знаке 18 января помогает рассмотреть новые начала с большим доверием к собственным возможностям.
Овен
Овен, в этот сезон Козерога вы ясно видите, как ваши цели и мечты могут оставить след в мире. Удача и везение возвращаются вместе с внутренним огнем: кардинальная энергия вновь вводит вас в конкурентную среду, в которой вы чувствуете себя уверенно.
Когда Солнце входит в Козерог 21 декабря, становится проще отказаться от прокрастинации — Марс уже находится здесь, усиливая амбиции и задавая темп.
24 декабря Венера входит в этот сектор вашей карты, принося новые союзы и дружеские связи в ближайшие недели. Лидерство дается легче благодаря скоплению планет в Козероге, которые подталкивают вас к успеху. С 1 января, когда Меркурий также входит в эту зону, вы получаете инструменты для более четкой и эффективной коммуникации. Это помогает заявить о себе и проявить дипломатичность.
Меркурий в Козероге структурирует мысли и помогает выстроить практичный план действий, если у вас есть четкая цель.
Полнолуние в Раке 3 января смещает фокус на дом и семью. Ужин с близкими или совместный просмотр фильма поможет восстановить силы. Сезон завершается Новолунием в Козероге, которое снова указывает, на чем стоит сосредоточиться, какие обязанности требуют внимания и какие новые цели вы хотите реализовать в ближайшие шесть месяцев.
Рак
Для вас, Рак, сезон Козерога ощущается как обновление — особенно потому, что Марс также находится в этом знаке, активизируя коллективную энергию. Поскольку большая часть влияния сосредоточена в сфере партнерства, удача и везение приходят через романтику и укрепление связей с другими людьми.
С Солнцем в Козероге и входом Венеры 24 декабря это подходящее время для подведения итогов. В начале 2025 года Марс был ретроградным в вашем знаке, а теперь год завершается Марсом в его экзальтации — это символ полного и благоприятного поворота судьбы.
После входа Меркурия в Козерог 1 января умение работать в команде помогает вам находить надежных союзников и укреплять позиции в профессиональной или учебной сфере. Хотя Марс может провоцировать конфликты, вы знаете, как справляться с этой энергией — ведь ранее в этом году вы уже столкнулись с ее противоположной стороной. Полезно направлять избыток энергии в спорт, хобби или медитацию.
Полнолуние в вашем знаке 3 января может проверить вашу зрелость, но у вас будет достаточно возможностей применить все, чему вы научились за год. В целом сезон Козерога трансформирует и поднимает на новый уровень все сферы вашей жизни, а Новолуние 18 января приносит оптимизм и надежду. В 2026 году у вас есть сила, инструменты и уверенность, чтобы воплотить свои мечты в реальность.
Весы
Весы, когда Солнце находится в самой нижней точке вашей карты, удача и благополучие приходят через дом и семью. В начале 2025 года вы могли сосредоточиться на карьере и профессиональных амбициях, но теперь приоритеты меняются — Марс находится у основания вашей карты.
Сезон Козерога проверяет домашнюю динамику. Марс в этом знаке заставляет вас не только концентрироваться на настоящем, но и поднимать вопросы из прошлого. Вы можете вспомнить последствия ретроградного Марса в вашем знаке ранее в этом году, однако Венера в Козероге делает вас более чуткими и понимающими в общении. Она открывает возможности для примирений и восстановления отношений.
Когда Меркурий входит в Козерог 1 января, становится легче говорить правду с практичной и взвешенной позиции. Новолуние 18 января помогает проработать конфликты, а Венера продолжает оказывать поддержку и направлять вас. Также она подчеркивает важность разумных инвестиций, сбережений и планирования — все благодаря земной природе Козерога.
Во время Полнолуния в Раке 3 января стоит уделить внимание обучению: почитать или пройти бесплатный курс. Профессиональные и академические амбиции вновь выходят на первый план.