"У нас один из самых непрозрачных бюджетов": политолог объяснил, почему в нем легко "прятать" деньги

Политолог и соучредитель агентства общественных отношений Mediju tilts Филипп Раевский в программе TV24 «Dienas personība» указал на существенную проблему в управлении государственными финансами Латвии. Раевский признает, что обсуждения бюджета на 2026 год в Сейме в этом году выявили: значительная часть депутатов до конца не понимает документ, за который им предстоит голосовать. Он подчеркивает, что о непрозрачности бюджета говорят годами, однако ничего не сделано, чтобы система стала понятнее и более открытой.