"У нас один из самых непрозрачных бюджетов": политолог объяснил, почему в нем легко "прятать" деньги
Дискуссии о бюджете Латвии на 2026 год внезапно высветили то, о чем многие подозревали, но редко говорят вслух: часть депутатов Сейма, по словам политолога Филиппа Раевского, до конца не понимают документ, за который должны голосовать.
Политолог и соучредитель агентства общественных отношений Mediju tilts Филипп Раевский в программе TV24 «Dienas personība» указал на существенную проблему в управлении государственными финансами Латвии. Раевский признает, что обсуждения бюджета на 2026 год в Сейме в этом году выявили: значительная часть депутатов до конца не понимает документ, за который им предстоит голосовать. Он подчеркивает, что о непрозрачности бюджета говорят годами, однако ничего не сделано, чтобы система стала понятнее и более открытой.
«У нас один из самых сложных и непрозрачных бюджетов, и никто не пытался сделать его другим», — отметил Раевский.
Он пояснил, что чрезмерно сложная структура бюджета позволяет прятать в нем различные позиции: «Чем сложнее, тем меньше понимают, тем больше вещей можно спрятать в этом бюджете».
Раевский обратил внимание и на еще одну проблему, которая, по его мнению, отражает качество демократии в стране: у депутатов Сейма нет полноценного доступа к бюджетной системе. Это означает, что им приходится принимать решения, опираясь только на информацию, подготовленную Министерством финансов. «Если наши представители не знают, что находится в этом бюджете и за что они голосуют, тогда, извините, каково качество такого голосования?» — задается вопросом Раевский.