Латание дыр, а не развитие - вот что специалисты думают о бюджете 2026 года на медицину
фото: LETA
Лига Козловска резко раскритиковала проект бюджета здравоохранения на 2026 год.
Председатель подкомиссии по общественному здоровью Сейма Лига Козловска резко раскритиковала проект бюджета здравоохранения на 2026 год, заявив, что он лишь покрывает текущие проблемы и не обеспечивает развитие системы.

Председатель подкомиссии по общественному здоровью Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Лига Козловска (СЗК) в эфире программы «Kārtības rullis» на TV24 резко раскритиковала проект бюджета здравоохранения на 2026 год. По словам Козловской, запланированный бюджет фактически рассчитан лишь на латание повседневных проблем и не приносит ощутимого улучшения ни пациентам, ни медицинским работникам. Она подчеркнула, что в отличие от Латвии соседние страны — Эстония и Литва — предусматривают более существенный рост финансирования, что позволяет не только поддерживать систему, но и повышать зарплаты медикам, а также привлекать новых специалистов.

«Этот бюджет настолько недостаточен, что позволяет лишь справляться с текущими проблемами, но совершенно не дает возможности развивать здравоохранение», — отметила Козловска.

Особое внимание она обратила на то, что рост финансирования в текущем году составил всего 42,7 миллиона евро. По ее оценке, эта сумма не покрывает реальные потребности отрасли и не решает ключевые задачи в сфере ухода за пациентами. Напротив, недостаток средств приводит к увеличению очередей на медицинскую помощь, росту стоимости лечения и дополнительной нагрузке на систему в целом.

Козловска предупредила, что такая политика финансирования создает серьезные долгосрочные риски. Недостаточный бюджет не позволяет сократить очереди, справиться с дефицитом специалистов и обеспечить устойчивое развитие отрасли. В результате страдает качество медицинской помощи и общее состояние системы здравоохранения, что напрямую отражается на пациентах и медицинском персонале по всей стране.

