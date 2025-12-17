Латание дыр, а не развитие - вот что специалисты думают о бюджете 2026 года на медицину

Председатель подкомиссии по общественному здоровью Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Лига Козловска (СЗК) в эфире программы «Kārtības rullis» на TV24 резко раскритиковала проект бюджета здравоохранения на 2026 год. По словам Козловской, запланированный бюджет фактически рассчитан лишь на латание повседневных проблем и не приносит ощутимого улучшения ни пациентам, ни медицинским работникам. Она подчеркнула, что в отличие от Латвии соседние страны — Эстония и Литва — предусматривают более существенный рост финансирования, что позволяет не только поддерживать систему, но и повышать зарплаты медикам, а также привлекать новых специалистов.