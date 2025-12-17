Латание дыр, а не развитие - вот что специалисты думают о бюджете 2026 года на медицину
Председатель подкомиссии по общественному здоровью Сейма Лига Козловска резко раскритиковала проект бюджета здравоохранения на 2026 год, заявив, что он лишь покрывает текущие проблемы и не обеспечивает развитие системы.
Председатель подкомиссии по общественному здоровью Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Лига Козловска (СЗК) в эфире программы «Kārtības rullis» на TV24 резко раскритиковала проект бюджета здравоохранения на 2026 год. По словам Козловской, запланированный бюджет фактически рассчитан лишь на латание повседневных проблем и не приносит ощутимого улучшения ни пациентам, ни медицинским работникам. Она подчеркнула, что в отличие от Латвии соседние страны — Эстония и Литва — предусматривают более существенный рост финансирования, что позволяет не только поддерживать систему, но и повышать зарплаты медикам, а также привлекать новых специалистов.
«Этот бюджет настолько недостаточен, что позволяет лишь справляться с текущими проблемами, но совершенно не дает возможности развивать здравоохранение», — отметила Козловска.
Особое внимание она обратила на то, что рост финансирования в текущем году составил всего 42,7 миллиона евро. По ее оценке, эта сумма не покрывает реальные потребности отрасли и не решает ключевые задачи в сфере ухода за пациентами. Напротив, недостаток средств приводит к увеличению очередей на медицинскую помощь, росту стоимости лечения и дополнительной нагрузке на систему в целом.
Козловска предупредила, что такая политика финансирования создает серьезные долгосрочные риски. Недостаточный бюджет не позволяет сократить очереди, справиться с дефицитом специалистов и обеспечить устойчивое развитие отрасли. В результате страдает качество медицинской помощи и общее состояние системы здравоохранения, что напрямую отражается на пациентах и медицинском персонале по всей стране.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Латвии раскрыли, сколько на самом деле зарабатывают врачи в больницах.