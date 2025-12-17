Тайны больше нет: в Латвии раскрыли, сколько на самом деле зарабатывают врачи в больницах
Сколько может заработать врач, работая в больнице в Латвии? Этот вопрос Латвийское радио адресовало нескольким медучреждениям, и вот что удалось узнать.
Тема оплаты труда медиков ежегодно остается в повестке отрасли: в октябре резонанс вызвала публикация на puaro.lv о 300 крупнейших зарплатах в латвийской медицине за прошлый год. После этого Министерство здравоохранения запросило у своих капитальных обществ данные о вознаграждениях и начало анализ, сообщает LSM.lv.
О средних зарплатах больницы отвечали охотнее: ориентир, который ранее приводила Национальная служба здравоохранения, — около 3500 евро брутто в среднем для врача, работающего в стационаре.
Немногие учреждения раскрыли правду. Среди них — Даугавпилсская региональная больница: там минимальная зарплата врача составляет 1813 евро, средняя — 4060 евро, а максимальная достигает 14 700 евро брутто, включая сдельную оплату и доплаты. Руководитель больницы Инта Вайводе объясняет, что высокие суммы у отдельных специалистов связаны прежде всего с кадровым дефицитом по редким специальностям и очень большой нагрузкой: операции, ночные дежурства, продолжение работы после дежурств и дополнительные приемы. В результате часы нередко существенно превышают норму, появляются сверхурочные с повышенной оплатой. При этом такие выплаты, по ее словам, не являются «стабильной ставкой» — они складываются из объема фактически выполненной работы, иногда на уровне нескольких ставок.
По данным, озвученным в рамках анализа Минздрава, у 54% врачей вознаграждение — до 3000 евро, а по ТОП-300 средняя зарплата составляет около 7000 евро брутто в месяц. Доля тех, кто получает выше 7000 евро, — около 6%. Министерство отмечает, что большинство таких высоких выплат приходится на крупнейшие учреждения — три клинические университетские больницы и Даугавпилсскую региональную больницу, что частично объясняет разницу.
Латвийское радио также выяснило показатели Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня: средняя оплата врача за полную ставку — около 4600 евро брутто в месяц, а в отдельных наиболее высокооплачиваемых подразделениях средний уровень за полную ставку может превышать 10 000 евро (с учетом доплат). В самой больнице поясняют, что это характерно для направлений с дефицитом специалистов, высокой ответственностью и интенсивными дежурствами. Минимальная зарплата врача там — примерно 2150 евро брутто.
Другие больницы комментируют «верхние» и «нижние» границы более осторожно. Например, Рижская Восточная клиническая университетская больница не раскрыла диапазоны, указывая на чувствительность данных, но на ее сайте фигурирует средняя зарплата врача около 4500 евро брутто в месяц.
В более широком контексте, по данным Центрального статистического управления, в 2022 году врачи были самой высокооплачиваемой профессиональной группой в Латвии (средняя зарплата около 4800 евро брутто; более свежих данных по группе нет).