Тайны больше нет: в Латвии раскрыли, сколько на самом деле зарабатывают врачи в больницах

Немногие учреждения раскрыли правду. Среди них — Даугавпилсская региональная больница: там минимальная зарплата врача составляет 1813 евро, средняя — 4060 евро, а максимальная достигает 14 700 евро брутто, включая сдельную оплату и доплаты. Руководитель больницы Инта Вайводе объясняет, что высокие суммы у отдельных специалистов связаны прежде всего с кадровым дефицитом по редким специальностям и очень большой нагрузкой: операции, ночные дежурства, продолжение работы после дежурств и дополнительные приемы. В результате часы нередко существенно превышают норму, появляются сверхурочные с повышенной оплатой. При этом такие выплаты, по ее словам, не являются «стабильной ставкой» — они складываются из объема фактически выполненной работы, иногда на уровне нескольких ставок.