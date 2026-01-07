Бизнес-бум в Латвии: 2025 год показал лучший результат по регистрации компаний с 2016 года
В 2025 году в Латвии заметно оживилась регистрация бизнеса: появилось 10 445 новых предприятий, а ликвидаций стало меньше. По данным Lursoft, общий баланс года оказался положительным — число компаний в стране выросло на 2546, при этом в статистике есть и громкие примеры резкого роста капитала, и тревожные сигналы — часть новых фирм столкнулась с проблемами уже в первый год.
В прошлом году в Латвии зарегистрировано 10 445 новых предприятий, что на 12,1% больше, чем в 2024 году (9320 предприятий), свидетельствуют данные Lursoft. В прошлом году было ликвидировано 7899 предприятий, что на 16,3% меньше, чем в 2024 году (9434 предприятия).
Согласно данным Lursoft, общее количество предприятий в Латвии в 2025 году выросло на 2546.
В декабре 2025 года было зарегистрировано 764 новых предприятия, что на 132 предприятия или 20,9% больше, чем в декабре 2024 года.
Lursoft отмечает, что в предпринимательской среде в 2025 году обозначилась положительная тенденция - количество вновь зарегистрированных предприятий продолжает расти, превышая количество ликвидированных предприятий. Хотя положительный баланс был заметен и в 2023 году, в прошлом году эта тенденция стала особенно заметной, так как новых предприятий было почти на треть больше, чем ликвидированных.
По сравнению с предыдущим периодом показатели 2025 года особенно выделяются на фоне 2017-2019 годов, когда количество ликвидированных предприятий достигло исторически самого высокого уровня. В то же время количество вновь зарегистрированных предприятий в 2025 году было самым высоким с 2016 года, что свидетельствует о растущем желании предпринимателей начинать новую хозяйственную деятельность, несмотря на экономические проблемы и геополитическую неопределенность.
Анализируя данные по месяцам, Lursoft отмечает, что самая высокая активность в 2025 году была в сентябре и ноябре, когда было зарегистрировано почти 1000 новых предприятий. В январе и июле прошлого года было зарегистрировано более 900 новых предприятий, а самая низкая активность наблюдалась в июне (737 предприятий) и декабре (764 предприятия).
Абсолютное большинство, или 88,95% всех новых предприятий в 2025 году составляют общества с ограниченной ответственностью (SIA), а еще 9,3% - индивидуальные коммерсанты (ИК).
Общий основной капитал новых предприятий на момент регистрации составлял 163,83 млн евро, а к концу года он увеличился до 368,41 млн евро.
61,44% всех новых SIA были изначально зарегистрированы как предприятия с малым капиталом (менее 2800 евро), включая шесть случаев, когда основной капитал составлял 1 цент. Общая доля SIA с малым капиталом в прошлом году сохранилась на уровне предыдущих лет.
Наиболее значительное увеличение основного капитала среди вновь зарегистрированных предприятий в прошлом году было у АО SGCP Real Estate, которое изначально было учреждено с капиталом в размере 25 000 евро, но уже через несколько недель он был увеличен до 68,25 млн евро.
В десятку крупнейших вновь зарегистрированных предприятий в 2025 году вошло Latvijas sabiedriskais medijs (Латвийское общественное СМИ), которое было создано в результате слияния Latvijas Televīzija и Latvijas Radio, завершив тем самым длившийся несколько лет процесс создания объединенного общественного СМИ. В основной капитал вновь созданной компании было вложено 6,69 млн евро.
По данным Lursoft, в прошлом году 28 компаний на момент регистрации имели основной капитал не менее 1 млн евро.
Из всех вновь зарегистрированных предприятий, предоставивших информацию о своих бенефициараах, в 135 случаях бенефициарами являются иностранцы, чаще всего - граждане Украины, Индии и Литвы.
Крупнейшими новыми предприятиями в 2025 году стали New Hanza Development с основным капиталом в размере 25,39 млн евро, PSV-group - 17,06 млн евро, SIA LG Capital - 17 млн евро, SIA SaintR Grupa - 13,23 млн евро, SIA Latvijas sabiedriskais medijs - 6,69 млн евро, SIA Miera 22 - 5,4 млн евро, SIA Hanzas Park - 5,1 млн евро, SIA Artilērijas 55 - 5,06 млн евро, SIA BM Klīversala - 2,6 млн евро и SIA Ziedu kvartāls - 2,4 млн евро.
Некоторые из новых предприятий уже в первый год своей деятельности столкнулись с серьезными проблемами - 35 предприятий были ликвидированы, деятельность семи была приостановлена, а 281 предприятие в настоящее время имеет активные обеспечения, что может свидетельствовать о повышенных финансовых рисках.