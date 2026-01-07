Бизнес-бум в Латвии: 2025 год показал лучший результат по регистрации компаний с 2016 года

Lursoft отмечает, что в предпринимательской среде в 2025 году обозначилась положительная тенденция - количество вновь зарегистрированных предприятий продолжает расти, превышая количество ликвидированных предприятий. Хотя положительный баланс был заметен и в 2023 году, в прошлом году эта тенденция стала особенно заметной, так как новых предприятий было почти на треть больше, чем ликвидированных.