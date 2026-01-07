Госконтроль: помощь инвалидам в Латвии - лотерея по месту жительства

Ревизоры также пришли к выводу, что экспертиза инвалидности в целом проводится в соответствии с законодательством, но этот процесс не организован оптимально. Например, направления на экспертизу все еще оформляются на бумаге, а в электронном здравоохранении они будут доступны только в 2029 году. В то же время Государственная врачебная комиссия по экспертизе здоровья и трудоспособности (ГВКЭЗТ) не имеет доступа к данным других учреждений об обследованиях, технических средствах, полученном уходе или реабилитации, поэтому информацию приходится собирать в основном семейным врачам, что увеличивает административное бремя.