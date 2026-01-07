Госконтроль: помощь инвалидам в Латвии - лотерея по месту жительства
Госконтроль установил, что система поддержки людей с инвалидностью в Латвии остается разрозненной и неравномерной: несмотря на миллиардные расходы, доступ к услугам зависит от места проживания и умения человека ориентироваться в бюрократии.
Статус инвалидности в Латвии лишь частично достигает своей цели, а система поддержки фрагментарна и неравномерна, заключил Государственный контроль. Ревизоры отмечают, что ни одно учреждение в Латвии в целом не оценивает потребности человека с инвалидностью в здравоохранении, социальной сфере, мобильности и повседневном функционировании, поэтому получение поддержки во многом зависит от знаний и умения человека или его родственников ориентироваться в разрозненной системе.
В 2024 году в Латвии насчитывалось более 221 000 людей с инвалидностью, и с 2018 года их число увеличилось более чем на 15%.
В 2024 году государство выделило на экспертизу и поддержку инвалидов не менее 1,039 миллиарда евро, или 6,4% расходов государственного бюджета, а самоуправления - еще не менее 20 миллионов евро. Значительная часть этих денег тратится на пенсии и пособия, в то время как на услуги, помогающие людям справляться с повседневными трудностями, включая уход, транспорт, реабилитацию и адаптацию жилья, тратится меньше.
Ревизоры также пришли к выводу, что экспертиза инвалидности в целом проводится в соответствии с законодательством, но этот процесс не организован оптимально. Например, направления на экспертизу все еще оформляются на бумаге, а в электронном здравоохранении они будут доступны только в 2029 году. В то же время Государственная врачебная комиссия по экспертизе здоровья и трудоспособности (ГВКЭЗТ) не имеет доступа к данным других учреждений об обследованиях, технических средствах, полученном уходе или реабилитации, поэтому информацию приходится собирать в основном семейным врачам, что увеличивает административное бремя.
Госконтроль также подчеркивает, что в оценке инвалидности по-прежнему преобладает медицинский подход, а переход к оценке ограничений функционирования и деятельности по модели Всемирной организации здравоохранения задерживается - новый подход планируется ввести только к 2030 году.
Ревизоры также указывают на проблемы с потенциалом ГВКЭЗТ: около 60 % экспертов работают сверх оптимальной нагрузки, и решения не всегда принимаются своевременно. Ситуацию усугубляет возложенная на ГВКЭЗТ задача продления больничного листа после 26 недель, что по сути является обязанностью сектора здравоохранения, указывает Госконтроль. Для выполнения этой функции ежегодно требуется около четырех врачей-экспертов, и ее передача Министерству здравоохранения могла бы сократить задержки в принятии решений на 46%. Госконтроль указывает на необходимость пересмотреть как количество должностей, так и задачи, возложенные на ГВКЭЗТ, чтобы обеспечить стабильность и своевременность установления инвалидности.
Госконтроль характеризует общую систему поддержки как фрагментированную и неравномерную, особенно на уровне самоуправлений, где доступность и объем услуг существенно различаются в зависимости от места жительства. Ревизоры напоминают, что минимальная корзина социальных услуг была установлена законом в декабре 2024 года и должна быть полностью введена к 2029 году, однако в 2025 году во всех муниципалитетах предоставляются только две из семи услуг для людей с функциональными нарушениями. Например, услуги групповых домов (квартир) для людей с психическими расстройствами в настоящее время предоставляются в 38 самоуправлениях.
В ходе ревизии одной из основных проблем была названа поддержка по уходу: она фрагментирована, недостаточна и сложна в управлении, поскольку одна потребность удовлетворяется несколькими инструментами, ни один из которых не является достаточным.
По данным Госконтроля, 63,6% детей и 83,2% взрослых с очень тяжелыми функциональными нарушениями, получающих государственное пособие по уходу, не пользуются муниципальными услугами по уходу. При этом государственное пособие по уходу не покрывает даже среднюю стоимость услуги, которая как минимум на 220 евро превышает размер пособия.
Ревизоры также указывают на недостатки транспортной поддержки, которая является фрагментированной и недостаточно целевой. Государственное транспортное пособие в размере 105 евро раз в полгода покрывает лишь малую часть реальных расходов на передвижение, а услуга по адаптации транспортного средства слишком узка, так как предназначена в основном для случаев, когда человек сам водит машину. Госконтроль также отмечает, что процедура получения парковочной карты инвалида неудобна для людей, так как карту выдает Дирекция безопасности дорожного движения, хотя необходимая информация есть в распоряжении ГВКЭЗТ.