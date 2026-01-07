Православные празднуют Рождество - почему Латвия так и не сделала 7 января выходным
В Латвии православные, так же как и во многих других православных общинах мира, празднуют Рождество 7 января — по "старому стилю". Ошибочно считать, что это "русское Рождество", поскольку его отмечают также в Африке (Эфиопия), Азии (Иерусалим) и в ряде других неславянских стран, например, в Грузии и Молдове.
В настоящее время в небольшой части латышских православных приходов существует традиция праздновать рождественский вечер 24 декабря, например, в Вознесенской церкви в Риге на улице Менесс, однако это скорее можно считать исключением. Такую практику Латвийская православная церковь (ЛПЦ) допустила для того, чтобы латышские православные, в семьях которых много «иноверцев», празднующих 24 декабря, не были оторваны от своих семей.
После восстановления независимости Латвии существовало активное движение за то, чтобы православное Рождество — 7 января — было определено официальным государственным выходным днем. За это выступали не только так называемые «русские партии», например «Согласие», но и высшие должностные лица государства. В 2012 году тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш даже заявил, что 7 января заслуживает быть выходным днем. Однако после вторжения России в Украину, канонического перехода Украинской православной Церкви от Московского патриархата к Константинопольскому и переноса даты Рождества на григорианский календарь эта идея уже несколько лет в Латвии не является актуальной. При этом следует отметить, что считать 7 января «русским Рождеством» во многом неправильно, поскольку часть украинских православных, в том числе с Западной Украины, которую нельзя считать «промосковским бастионом», по-прежнему не желает менять дату Рождества на «новый стиль».
Часть православных следует юлианскому календарю и не приняла григорианскую реформу 1582 года, когда западный мир привел календарь в соответствие с солнечным годом и он был сдвинут на две недели назад. Новый стиль не приняли патриархаты России, Сербии, Грузии, Молдовы, Иерусалима и Эфиопии. В свою очередь, часть — Албания, Греция, Румыния, Болгария, Кипр и другие — его приняли. Поэтому в настоящее время православные в мире празднуют Рождество в разные даты. Рождественская литургия по юлианскому стилю чаще всего проходит в ночь с 6 на 7 января, объединяя вечернее богослужение с Божественной литургией.
После того как в августе 2023 года на православном богослужении, которое Латвийское телевидение снимало в монастыре в Елгавском крае, прозвучала молитва за поддерживающего войну Московского патриарха Кирилла, общественные СМИ запретили митрополиту Рижскому и всея Латвии Александру публично поздравлять народ с церковными праздниками на Латвийском телевидении и радио. Так происходит и в этом году.
Латвийская православная Церковь формально отказалась от подчинения Московскому патриархату, однако канонически она по-прежнему подчиняется Русской православной Церкви. Тем не менее митрополит Рижский и всея Латвии Александр избегает упоминаний чего-либо политического в своих посланиях. Если 24 декабря руководители других крупнейших христианских конфессий Латвии в своих праздничных обращениях наряду с личностью Иисуса Христа и фактом Его рождения упоминали также актуальные для общества вопросы, например войну в Украине и предстоящие выборы в Сейм, делали ссылки на геополитическую ситуацию, то в этом году послание митрополита Александра было исключительно религиозным. В нем акцент был сделан на благодати Христа, спасении и преображении жизни через веру. Он призывает верующих помнить призыв Христа «Следуй за Мной!» и стремиться жить в соответствии с евангельским учением, делая упор на мир, любовь, заботу о ближних и надежду в Церкви и обществе. Митрополит также особо подчеркнул значение веры в личной жизни, радость деления и поддержку тем, кто в ней нуждается, особенно в праздничное время.
Православное Рождество 7 января — это не «другое» Рождество, это те же самые праздники Рождения Христа, которые просто отмечаются по юлианскому календарю, используемому частью восточных Церквей и старообрядцами. В этот день на праздничный стол можно поставить традиционные для местных православных блюда: кутью (кашу из пшеницы или риса с медом, изюмом и маком), рыбные блюда, грибы, пироги, мясные блюда, которые особенно вкусны после окончания поста. В домах иконы украшают еловыми ветками, возле них зажигают свечи или лампады, совершается совместная семейная молитва.