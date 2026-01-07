Православные празднуют Рождество - почему Латвия так и не сделала 7 января выходным

Латвийская православная Церковь формально отказалась от подчинения Московскому патриархату, однако канонически она по-прежнему подчиняется Русской православной Церкви. Тем не менее митрополит Рижский и всея Латвии Александр избегает упоминаний чего-либо политического в своих посланиях. Если 24 декабря руководители других крупнейших христианских конфессий Латвии в своих праздничных обращениях наряду с личностью Иисуса Христа и фактом Его рождения упоминали также актуальные для общества вопросы, например войну в Украине и предстоящие выборы в Сейм, делали ссылки на геополитическую ситуацию, то в этом году послание митрополита Александра было исключительно религиозным. В нем акцент был сделан на благодати Христа, спасении и преображении жизни через веру. Он призывает верующих помнить призыв Христа «Следуй за Мной!» и стремиться жить в соответствии с евангельским учением, делая упор на мир, любовь, заботу о ближних и надежду в Церкви и обществе. Митрополит также особо подчеркнул значение веры в личной жизни, радость деления и поддержку тем, кто в ней нуждается, особенно в праздничное время.