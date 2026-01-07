Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 10:33
Два человека погибли в ночном пожаре в Валкском крае
Минувшей ночью в Валкском крае при пожаре в одноэтажном жилом доме погибли два человека. Пламя удалось локализовать лишь спустя почти три часа.
Два человека погибли минувшей ночью в результате пожара в жилом доме в Валкском крае, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
В 2.43 ГПСС получила вызов в Валкский край, где открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом общей площадью 120 квадратных метров. В результате пожара погибли два человека. В 5.33 распространение пламени было локализовано. Работы на месте происшествия продолжаются.
За прошедшие сутки, с 6.30 утра вторника до 6.30 утра среды, в ГПСС поступило 45 вызовов - 11 на пожаротушение, 26 на спасательные работы, а восемь вызовов оказались ложными.