Два человека погибли в ночном пожаре в Валкском крае

В 2.43 ГПСС получила вызов в Валкский край, где открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом общей площадью 120 квадратных метров. В результате пожара погибли два человека. В 5.33 распространение пламени было локализовано. Работы на месте происшествия продолжаются.