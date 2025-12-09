Бюджет принят, правительство устояло, а за спиной уже строят следующую коалицию

Эвика Силиня в своих заявлениях в конце заседания Сейма, а затем в СМИ назвала этот бюджет наилучшим из возможных. Лидер фракции СЗК Харийс Рокпелнис в конце заседания был более лаконичен: "Было ли легко? Было нелегко и будет нелегко. Однако не партийными спорами, а работой мы поднимем Латвию". Принятие бюджета лишь подтвердило предположение, что СЗК фактически взял на себя лидерство в коалиции, поскольку премьер-министр закрывает глаза на нарушения ею коалиционного соглашения и на споры СЗК с "Прогрессивными", которые с новой силой возобновились в социальных сетях в минувшие выходные. На следующий день после принятия бюджета было объявлено, что СЗК вместе с двумя идеологически близкими оппозиционными партиями - "Объединенным списком" и Национальным объединением - сформировали консервативный блок, о чём в пятницу сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения.