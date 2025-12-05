Оборонный бюджет Латвии превысит 2 млрд евро - это почти восьмая часть всего госбюджета

"Этот бюджет боеспособности, исторически крупнейший бюджет оборонной отрасли, превышающий 2 млрд евро. Растущее финансирование служит подтверждением нашей готовности защитить Латвию. Будем вкладывать в современное вооружение и потенциал наших солдат и расширять сотрудничество с местной индустрией, чтобы деньги оставались в Латвии и укрепляли наше народное хозяйство. Вместе с союзниками мы создаем устойчивую, современную и тесно связанную с интересами общества систему безопасности. Каждый евро, который мы вкладываем в оборону, является инвестицией в более безопасное будущее Латвии", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.