Что о состоянии здоровья могут рассказать ваши ноги

Ногти на ногах могут рассказать о многом. Утолщение и деформация ногтевой пластины часто связаны с грибковыми инфекциями, но иногда — с нарушением кровообращения. Ломкие, слоистые ногти могут указывать на дефицит железа, кальция или белка. Потемнение ногтя без травмы — повод обратиться к врачу, так как это может быть симптомом серьезных заболеваний.