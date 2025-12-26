Радужная перспектива: футболистов из Ирана и Египта заставляют участвовать в гей-прайде в США
Футбольная федерация Ирана заявила, что намерена не допустить выражения поддержки LGBTQ+ сообществу во время матча мужских сборных Ирана и Египта на финальном турнире чемпионата мира 2026 года. Об этом заявил президент Футбольной федерации Ирана Мехди Тадж.
В начале декабря на жеребьевке группового этапа финального турнира чемпионата мира стало известно, что футболисты Ирана сыграют в одной группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
После составления календаря матчей организаторы турнира сообщили, что встреча Ирана и Египта, запланированная на 26 июня в Сиэтле, пройдет в формате прайд-матча, в ходе которого будет выражена поддержка LGBTQ+ сообществу.
«Мы ни в коем случае не заинтересованы в том, чтобы наша третья игра на чемпионате мира проходила в радужных цветах. Мы полны решимости не допустить этого, и мы это сделаем», — заявил Тадж газете Hammihan.
Президент Футбольной федерации Ирана также подчеркнул, что день проведения матча совпадает с мусульманским праздником.
Египет также выразил нежелание проводить прайд-матч, направив письмо в Международную федерацию футбольных ассоциаций, в котором указано, что такие действия прямо противоречат культурным, религиозным и социальным ценностям, преобладающим в арабских и исламских обществах.
Еще до жеребьевки групп сообщалось, что матч 26 июня откроет ежегодные мероприятия прайд-фестиваля в Сиэтле.
Финальный турнир чемпионата мира в Канаде, Мексике и США пройдет в июне и июле 2026 года.
В 2026 году в финальном турнире чемпионата мира впервые вместо 32 команд примут участие 48 сборных, разделенных на 12 подгрупп. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые два места в каждой группе, а также восемь лучших сборных из числа занявших третьи места.