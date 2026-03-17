Снова заговорили о вливании государственных денег в airBaltic - в каком случае это произойдет?

Атис Швинка отметил, что 2026 год станет временем, когда airBaltic предстоит искать финансовые инструменты для привлечения капитала. В этом году компания на биржу выходить не будет, однако рано или поздно это произойдет. Министр подчеркнул, что предприятие необходимо привести в порядок, тогда инвесторы будут готовы вкладывать средства, сообщает LSM+.