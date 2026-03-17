Снова заговорили о вливании государственных денег в airBaltic - в каком случае это произойдет?
airBaltic снова в центре внимания: убытки, отложенное IPO и возможные госинвестиции. Но министр сообщения Атис Швинка предупреждает — денег без ясной стратегии не будет.
Атис Швинка отметил, что 2026 год станет временем, когда airBaltic предстоит искать финансовые инструменты для привлечения капитала. В этом году компания на биржу выходить не будет, однако рано или поздно это произойдет. Министр подчеркнул, что предприятие необходимо привести в порядок, тогда инвесторы будут готовы вкладывать средства, сообщает LSM+.
Говоря о вложении государственных средств в airBaltic, политик отметил, что не следует инвестировать без цели. Швинка подчеркнул, что государство является акционером, который всегда участвует в деятельности компании, и что государство должно быть ответственным акционером. Однако не следует вкладывать средства без цели.
«Государство может инвестировать тогда, когда есть четкий план — зачем и как это делается и что от этого получит общество. Сейчас в повестке правительства такого документа нет», — сказал министр.
Он также напомнил, что airBaltic — важное для государства предприятие. Выгода от него не только прямая — за счет уплаты компанией налогов, но и косвенная. «Все вокруг airBaltic зарабатывают», — отметил Швинка, перечислив аэропорт, туристическую отрасль, бизнес и другие сферы.