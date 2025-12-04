52 "за" и 42 "против": бюджет на 2026 год принят!

Изменения также коснутся семейного государственного пособия на детей, обучающихся в учебных заведениях. Ребенок в возрасте от 16 до 20 лет также будет иметь право на пособие, если он учится в колледже или университете на дневном отделении и не состоит в браке. Таким образом, для семей, чьи дети учатся в университете или колледже, пособие будет восстановлено и будет выплачиваться до 20 лет. В настоящее время пособие выплачивается на детей, получающих среднее или профессиональное образование.