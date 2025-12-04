52 "за" и 42 "против": бюджет на 2026 год принят!
Сейм в четверг в окончательном чтении принял государственный бюджет на следующий год, в котором доходы запланированы в размере 16,1 млрд евро, а расходы – 17,9 млрд евро, при этом дефицит бюджета в следующем году прогнозируется на уровне 3,3% от внутреннего валового продукта (ВВП).
За принятие бюджета проголосовали 52 депутата, против - 42.
Депутаты приступили к окончательному чтению бюджета в среду в 9 утра, таким образом, принятие бюджета, включая перерывы, заняло около 24 часов. Как и было решено ранее, в этом году бюджет и сопутствующий пакет законопроектов не рассматривались в ночное время.
В 2024 году парламент обсуждал проект бюджета и 19 сопутствующих законов чуть менее трех дней, в общей сложности около 27 часов с перерывами.
Бюджет 2023 года был принят после примерно суток непрерывных заседаний.
Для сравнения, принятие бюджета на 2022 год, которое проходило на платформе e-Sаeima в 2021 году во время пандемии Covid-19, заняло 51 час, включая перерывы, но не считая выходных. С учетом выходных работа над бюджетом продолжалась с 15 ноября по 23 ноября.
Рассмотрение бюджета 2021 года и сопутствующих законопроектов в 2020 году заняло больше всего времени - почти 78 часов, включая перерывы. Как и бюджет 2022 года, этот бюджет был принят в системе e-Sаeima.
В ходе рассмотрения бюджета 2026 года депутаты приняли, в частности, поправки к закону об акцизном налоге, которые предусматривают постепенное повышение акцизов со следующего года на несколько групп товаров, включая алкогольные напитки, табачные изделия, безалкогольные и энергетические напитки. Через два года будет постепенно отменена пониженная ставка на нефтепродукты, используемые в свободных портах и специальных экономических зонах.
С 15 марта следующего года повысится акциз на крепкие спиртные напитки, а с 1 марта 2028 года - акциз на все алкогольные напитки, при этом конечная цена крепких спиртных напитков увеличится на 0,51 евро, вина - на 0,15-0,30 евро, пива - на 0,03 евро за бутылку.
В следующем году и с 2027 года предусматривается более быстрое повышение ставок налога на все табачные изделия - на пять процентов больше, чем планировалось ранее. По сравнению с ценами этого года стоимость пачки сигарет с 2028 года вырастет на 2,20 евро до 7,50 евро, нагреваемого табака - на 0,35 евро за пачку, а двухмиллилитровой упаковки жидкости для электронных сигарет - на 0,15 евро.
С 2028 года налог также увеличится на подслащенные напитки, а энергетические напитки будут облагаться отдельной ставкой акциза.
Депутаты также приняли ряд поправок к законам, направленных на увеличение поддержки семей с детьми.
Принятые поправки к закону о государственных социальных пособиях предусматривают, что пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться до достижения им 1,5 лет вместо нынешних двух лет. При этом размер пособия увеличится со 171 евро в месяц до 298 евро в месяц. Для детей, родившихся до 2 ноября следующего года, пособие будет по-прежнему выплачиваться в возрасте от полутора до двух лет в размере 42,69 евро.
Изменения также коснутся семейного государственного пособия на детей, обучающихся в учебных заведениях. Ребенок в возрасте от 16 до 20 лет также будет иметь право на пособие, если он учится в колледже или университете на дневном отделении и не состоит в браке. Таким образом, для семей, чьи дети учатся в университете или колледже, пособие будет восстановлено и будет выплачиваться до 20 лет. В настоящее время пособие выплачивается на детей, получающих среднее или профессиональное образование.
Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится со следующего года до 600 евро. В настоящее время оно составляет 421,17 евро.
Депутаты также приняли поправки к закону о налоге на добавленную стоимость, согласно которым с середины следующего года будет введена пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% на некоторые основные продукты питания. Поправки были приняты с целью смягчить влияние роста цен на продукты питания на благосостояние населения.
Пониженная ставка НДС в размере 12 % будет применяться к хлебу из ржаной, пшеничной, смешанной муки и безглютеновому хлебу, включая пастеризованный или замороженный хлеб с добавками или без них. Пониженный налог не распространяется на выпечку, пироги, круассаны и другие хлебобулочные изделия, а также на лепешки, сухари и хлебные палочки.
Сниженный НДС распространяется на свежее, стерилизованное или пастеризованное молоко коров, овец или коз, но не распространяется на ультрастерилизованное молоко, сгущенное или выпаренное молоко.
Сниженный НДС также применяется к свежему и охлажденному мясу кур, индеек, уток, гусей, куропаток и перепелов, включая разделанное, с костями, нарезанное кусочками, молотое мясо птицы и субпродукты из такого мяса. Снижение не распространяется на замороженное мясо. Пониженная ставка НДС в размере 12% будет также применяться к свежим яйцам птицы в скорлупе.
Ожидается, что пониженная ставка НДС на продукты питания будет действовать с 1 июля следующего года до 30 июня 2027 года.
Также были приняты изменения в девять законов, которые предусматривают поэтапное изменение существующего режима пенсий по выслуге с 2027 года.
Дефицит бюджета в следующем году прогнозируется на уровне 3,3% от валового внутреннего продукта, и его увеличение по сравнению с прогнозируемым дефицитом в 2,9% в этом году обусловлено главным образом значительным увеличением финансирования на оборону и безопасность, долгосрочную поддержку Украины и инвестиции в укрепление общественной безопасности.
Государственная безопасность, поддержка семей с детьми и качественное образование определены как ключевые приоритеты государства на следующий год, а общее дополнительное финансирование составит 693,5 млн евро.
Учитывая геополитическую ситуацию, в следующем году на укрепление национальной безопасности планируется выделить дополнительно 448,3 млн евро, что включает в себя не только укрепление военного потенциала, но и инвестиции во внутреннюю безопасность и кибербезопасность.
В 2026 году предусмотрено дополнительное финансирование в размере 94,8 млн евро на усиление поддержки семей с детьми и детей, находящихся на внесемейной опеке. Будут увеличены пособия на рождение ребенка и уход за ним, а также поддержка опекунов и усыновителей.
В то же время, чтобы обеспечить доступ к качественному образованию для всех детей в Латвии, независимо от места их проживания и размера школы, запланировано дополнительное финансирование в размере 45 миллионов евро для внедрения новой модели финансирования оплаты труда учителей "Программа в школе", в том числе для вспомогательного персонала.
Еще 105,4 млн евро выделено на другие меры, включая здравоохранение.