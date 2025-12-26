Предприятие Sadales tīkls пообещало населению Латвии снизить давление на тарифы

«С учетом прогнозов о росте доли электроэнергии в народном хозяйстве спрос на качественное электроснабжение и доступность мощностей будет только увеличиваться, и одновременно будут расти требования общества к качеству», — указал Янсонс, пояснив, что это означает все более значительные инвестиции в инфраструктуру, причем в масштабах всей Европы.