Предприятие Sadales tīkls пообещало населению Латвии снизить давление на тарифы
В следующем году вырастет спрос на качественное электроснабжение и доступность мощностей, а также продолжат расти требования общества к качеству, заявил председатель правления оператора распределительной системы электроэнергии Sadales tīkls Сандис Янсонс.
Он отметил, что в 2026 году приоритетная задача Sadales tīkls останется неизменной — обеспечение качественного, безопасного и стабильного электроснабжения.
«С учетом прогнозов о росте доли электроэнергии в народном хозяйстве спрос на качественное электроснабжение и доступность мощностей будет только увеличиваться, и одновременно будут расти требования общества к качеству», — указал Янсонс, пояснив, что это означает все более значительные инвестиции в инфраструктуру, причем в масштабах всей Европы.
Sadales tīkls также продолжит работу по привлечению финансирования ЕС, чтобы обеспечить максимально быстрое развитие, одновременно снижая влияние на тарифы. В контексте геополитической ситуации также необходимо продолжать укреплять устойчивость сетей, и в этом направлении Sadales tīkls также планирует привлекать средства ЕС, параллельно повышая готовность сотрудников компании защищать инфраструктуру в различных кризисах. В частности, в Sadales tīkls создаются и расширяются подразделения Земессардзе.
«Доступность финансирования из фондов ЕС играет очень большую роль — чтобы своевременно удовлетворять все более растущие потребности клиентов и предпринимателей, в электросетевую инфраструктуру необходимо инвестировать уже сейчас, и это является предпосылкой укрепления всей экономики», — отметил Янсонс.
Sadales tīkls является оператором по обслуживанию и развитию электросетей в Латвии и входит в принадлежащий государству концерн Latvenergo. Компания обеспечивает эксплуатацию распределительных электросетей, их обновление и плановое развитие, контроль использования электроэнергии, мероприятия по снижению потерь и учет электроэнергии, а также создание новых подключений.
За девять месяцев прошлого года оборот Sadales tīkls составил 275,356 миллиона евро, а прибыль компании — 18,366 миллиона евро.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что стоимость электроэнергии в Латвии оказалась выше, чем в Германии.