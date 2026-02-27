В Вентспилсе замечен первый в этом сезоне детеныш тюленя
С приближением весны на латвийском побережье, в Вентспилсе, в районе променада на улице Остас, замечен первый детеныш тюленя, сообщили агентству LETA в Управлении по охране природы Латвии (DAP).
В DAP напоминают, что появление тюленей на берегу — естественный процесс, и в большинстве случаев помощь человека им не требуется. Животные выползают на сушу, чтобы согреться, отдохнуть и восстановить силы. Жителей призывают не приближаться к тюленям и защищать их от нападений собак.
Сообщать в DAP необходимо только в том случае, если тюлень истощен или имеет видимые травмы. В Курземе и окрестностях Риги можно звонить по телефону 26 424 972, в Видземе — 26 329 412. Совместно с прибрежными самоуправлениями специалисты оценят ситуацию и при необходимости доставят детеныша в Рижский зоопарк для реабилитации.
Как пояснила представитель DAP Байба Ралле, в суровые зимы, когда в море образуются обширные ледовые поля, детеныши тюленей обычно остаются на льду или у островов Эстонии. В годы с нестабильным ледовым покровом ветер и течения чаще выносят малышей вместе с льдинами на берег.
Если этой весной ледовый покров сохранится длительное время, в Рижском заливе детенышей может быть меньше, тогда как у берегов Курземе их ожидается больше — туда они попадают с западных эстонских островов и ледовых полей.
Особенно уязвимы детеныши, рано отделившиеся от матери: у них еще недостаточно жировых запасов для выживания в холодной воде. Увидев на пляже малыша с остатками белого пуха, категорически запрещено гнать его обратно в море или трогать — на берегу он восстанавливает жизненно важную энергию.
Главная угроза для ослабленных детенышей — стресс из-за людей и нападения собак. Во время прогулок собак необходимо держать на поводке. Укусы могут быть для тюленят смертельными. Приближение опасно и для самих собак: тюлени могут переносить заболевания и способны серьезно ранить нападающего.
Жителей также просят не подходить к животным ради фотографий или селфи, так как лишнее внимание усиливает стресс и снижает шансы на выживание.
DAP сотрудничает с прибрежными самоуправлениями, Рижским зоопарком и Латвийским музеем природы для информирования общества.
В Балтийском море обитают три вида тюленей: серый тюлень (Halichoerus grypus), кольчатый тюлень (Pusa hispida) и обыкновенный тюлень (Pusa vitulina). У берегов Латвии чаще всего встречается серый тюлень — крупнейший из трех видов, масса взрослой особи может достигать 150–300 килограммов. Кольчатый тюлень отличается более короткой мордой, меньшими размерами и характерным рисунком из темных овальных пятен на светлом фоне. Обыкновенный тюлень у латвийских берегов наблюдался лишь несколько раз.