В Вентспилсе замечен первый в этом сезоне детеныш тюленя

Сообщать в DAP необходимо только в том случае, если тюлень истощен или имеет видимые травмы. В Курземе и окрестностях Риги можно звонить по телефону 26 424 972, в Видземе — 26 329 412. Совместно с прибрежными самоуправлениями специалисты оценят ситуацию и при необходимости доставят детеныша в Рижский зоопарк для реабилитации.