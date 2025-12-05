"Они умеют только тратить": глава конфедерации работодателей назвал бюджет "проигранной всухую игрой"
Принятый Сеймом Латвии бюджет на 2026 год стал причиной широких дискуссий в обществе, политической среде и деловых кругах. Несмотря на то, что коалиционные партии называют документ "наилучшим из возможных", критика звучит как со стороны оппозиции, так и со стороны предпринимателей.
Например, резкой оказалась реакция президента Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Андриса Бите. В социальной сети он заявил, что решение парламента стало «проигранной всухую игрой», а сам бюджет — примером безответственного подхода к государственным финансам.
#Budžets2026 Jāatzīst, ka šīs spēle zaudēta. Zaudēta sausajā. Šķērdētāju/tērētaju izlase spēcīga un monolīta.— Andris Bite (@AndrisBite) December 5, 2025
Par @Progresivie ilūziju nebija, viņi māk un grib tikai tērēt. @Jauna_Vienotiba bija visas iespējas pagriezt vektoru uz atbildīgu politiku, bet nebeidzamās naudas smarža…
По словам Бите, коалиционные партии действовали «как монолитная команда расточителей», игнорируя призывы бизнеса к сокращению расходов. Он особо отметил партию «Прогрессивные», от которой, по его словам, изначально не ожидал стремления к экономии - «они умеют только тратить». Критика прозвучала и в адрес «Нового Единства»: Бите считает, что у партии были возможности изменить направление финансовой политики, однако она предпочла следовать логике дальнейшего наращивания расходов и «запаху бесконечных денег».
Не менее жёстко он высказался и о Союзе зеленых и крестьян. Хотя политическая сила формально поддержала соглашение о сотрудничестве, бизнес-среда ожидала от неё более взвешенной позиции. По словам Бите, на практике «ZZS лениво скользила по политическому полю и время от времени забрасывала шайбы в ворота предпринимателей».
В завершение предприниматель подчеркнул, что страна продолжает жить за счет незаработанных средств, создавая иллюзию, что рано или поздно не придётся расплачиваться за накопленные обязательства.