Депутат: принятый сейчас бюджет грозит большими проблемами в будущем - кто их будет решать?

Ее огорчает тот факт, что в новом бюджете ни слова не сказано о Rail Baltica. «Все просто ждут европейского финансирования. Министерство финансов вкладывает эти 15%, но мы не знаем, что будет с этим проектом дальше. Все наши рекомендации, в основном, игнорируются, мы не получили никакого ответа, что изменилось, и мы не видим ничего в бюджете следующего года для Rail Baltica. Что мы будем строить? Как мы будем строить? Где мы находимся в данный момент? Тишина. Неудобная тема».