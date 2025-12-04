Депутат: принятый сейчас бюджет грозит большими проблемами в будущем - кто их будет решать?
Внефракционный депутат Сейма Скайдрите Абрама назвала бюджет Латвии на 2026 год "бюджетом упущенных возможностей". По ее мнению, документ игнорирует ключевые вопросы образования и Rail Baltica, а рост госдолга грозит болезненными решениями после 2028 года.
По мнению депутата Скайдрите Абрамы, многие возможности были упущены в силу геополитической ситуации, когда главным приоритетом является вопрос безопасности. Но остается и другой не менее важный вопрос — эффективность государственного управления. А она, по мнению Абрамы, оставляет желать лучшего. Страна идет по пути увеличения госдолга, который растет, как снежный ком, и рано или поздно за это придется расплачиваться, сообщает LSM+.
В числе упущенных возможностей депутат также называет финансирование образования — здесь ситуация по-прежнему остаётся неясной.
Ее огорчает тот факт, что в новом бюджете ни слова не сказано о Rail Baltica. «Все просто ждут европейского финансирования. Министерство финансов вкладывает эти 15%, но мы не знаем, что будет с этим проектом дальше. Все наши рекомендации, в основном, игнорируются, мы не получили никакого ответа, что изменилось, и мы не видим ничего в бюджете следующего года для Rail Baltica. Что мы будем строить? Как мы будем строить? Где мы находимся в данный момент? Тишина. Неудобная тема».
Снижение НДС до 12 процентов на отдельные продукты питания с июля 2026-го года — решение, которое, безусловно, не может не радовать потребителей.
Однако, Абрама задается вопросом: «Не является ли это позерством перед выборами со стороны одной отдельно взятой политической силы?»
Она считает, что к этому вопросу нужно было подходить более своевременно. «Это нужно было сделать два года назад, когда инфляция достигала 30%, рост цен был на пике и люди действительно переплачивали. Но мы тогда оказались нерешительны, чтобы сделать смелый шаг».
Еще больше, чем проблемы дня сегодняшнего, Абраму беспокоит то, с чем Латвии придется столкнуться в ближайшем будущем. «Меня больше беспокоит то, что произойдет после 2028 года, когда нам придется сокращать госдолг, выплачивать проценты, взятые из второго пенсионного фонда. Что произойдет тогда? Видимо, придется прибегать к болезненным мерам. Есть риски повышения НДС, увеличения пенсионнного возраста и других не очень приятных решений».