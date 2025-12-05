Здравоохранение получит 1,97 млрд евро из бюджета, но следующий год все равно будет нелегким

В четверг Сейм принял в окончательном чтении государственный бюджет на следующий год, поступления которого запланированы в размере 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро, а дефицит бюджета - в размере 3,3% от валового внутреннего продукта (ВВП). Финансирование отрасли здравоохранения составит приблизительно 11% - это лишь немногим меньше, чем выделено оборонной отрасли, финансирование которой превысит 12% от общего объема расходов госбюджета в 2026 году.