Председатель Сейма: это лучший бюджет из возможных в нынешних условиях
Председатель Сейма Дайга Миериня назвала принятый бюджет "лучшим из возможных", подчеркнув его значение для обороны, здравоохранения и развития регионов, несмотря на острые дебаты в парламенте.
Это лучший бюджет из возможных в нынешних условиях, считает председатель Сейма Дайга Миериня, оценивая принятый в четверг Сеймом бюджет. Как сообщила советник Миерини по связям с общественностью Паула Салминя, спикер приветствует то, как обсуждался бюджет, отмечая, что хотя дебаты по некоторым предложениям были острыми, особенно со стороны оппозиции, они были конструктивными, без жестикуляции, в основном уважительными. При этом Миериня признает, что тенденция к нежеланию депутатов действительно слушать друг друга все еще сохраняется.
Миериня отмечает, что бюджет на следующий год - это четкое обязательство государства улучшить свои оборонные возможности. Латвия и страны Балтии одними из первых достигнут цели в 5% ВВП на оборону, установленной на саммите НАТО в Гааге. Это очень важный шаг, который покажет Латвии и международному сообществу, что Латвия способна принимать ответственные решения в сложных обстоятельствах.
Председатель Сейма подчеркнула важность того, что в бюджете следующего года удалось найти средства для продолжения строительства второй очереди Латвийского онкологического центра, перераспределив финансирование из программ ЕС. Также удалось найти дополнительные средства на более доступное здравоохранение, особенно в регионах. Миериня рассказала, что было выделено дополнительное финансирование для сельских семейных врачей, а в Индре Краславской волости будет создан пункт Службы неотложной медицинской помощи.
Миериня подчеркивает, что, несмотря на сложную ситуацию, Союз зеленых и крестьян твердо отстаивает интересы жителей регионов. Например, в 2026 году бюджеты самоуправлений не будут сокращены, а в рамках программы "Программа в школе" будут созданы "школы доступности", что будет способствовать сохранению и развитию регионов.
Ранее стала известна реакция на принятый бюджет президента Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Андриса Бите. В социальной сети он заявил, что решение парламента стало «проигранной всухую игрой», а сам бюджет — примером безответственного подхода к государственным финансам.