Председатель Сейма: это лучший бюджет из возможных в нынешних условиях

Это лучший бюджет из возможных в нынешних условиях, считает председатель Сейма Дайга Миериня, оценивая принятый в четверг Сеймом бюджет. Как сообщила советник Миерини по связям с общественностью Паула Салминя, спикер приветствует то, как обсуждался бюджет, отмечая, что хотя дебаты по некоторым предложениям были острыми, особенно со стороны оппозиции, они были конструктивными, без жестикуляции, в основном уважительными. При этом Миериня признает, что тенденция к нежеланию депутатов действительно слушать друг друга все еще сохраняется.