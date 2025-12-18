Эдгар Ринкевич провозгласил закон о госбюджете на 2026 год: что изменилось по сравнению с 2025-м?

Президент также провозгласил сопровождающие госбюджет законы, в том числе о повышении в следующем году акцизного налога на некоторые товары - алкоголь, табачные изделия, безалкогольные и энергетические напитки. Также провозглашены поправки к законам, предусматривающие со следующего года увеличение поддержки семей с детьми, изменения в законе о налоге на добавленную стоимость о введении пониженной ставки налога на ряд основных продуктов питания и поправки, которые с 2027 года предусматривают поэтапные изменения системы пенсий за выслугу.