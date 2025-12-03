Бюджет-2026: расходы вырастут до 17,9 млрд евро, семьи с детьми и оборона - в приоритете
В среду Сейм продвинулся к утверждению бюджета на следующий год, в окончательном чтении приняв 45 сопровождающих законопроектов.
Депутаты еще должны принять решение по поправкам к законам об акцизном налоге и о налоге на природные ресурсы.
Кроме того, парламентариев еще ожидает работа над законом о госбюджете на 2026 год и рамками бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы, к которому в общей сложности подано 290 предложений. Ранее в бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма поддержку получили лишь некоторые предложения по бюджету будущего года, которые подали оппозиционные депутаты.
Предполагается, что депутаты Сейма продолжат работу над бюджетом следующего года в четверг, 4 декабря.
В среду депутаты Сейма приняли ряд поправок к законам. Со следующего года предусмотрено увеличение поддержки семей с детьми, а также введение пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% для отдельных основных продуктов питания с середины следующего года. Кроме того, были внесены изменения в девять законов, предусматривающие постепенные реформы действующей системы пенсий по выслуге с 2027 года.
Доходы консолидированного государственного бюджета в следующем году составят 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро. Основными приоритетами бюджета являются укрепление безопасности и развитие обороны, поддержка семей с детьми и качественное образование.
Дополнительно 105,4 млн евро предполагается направить на другие мероприятия, в том числе в сфере здравоохранения.