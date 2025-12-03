Бюджет-2026: расходы вырастут до 17,9 млрд евро, семьи с детьми и оборона - в приоритете

В среду депутаты Сейма приняли ряд поправок к законам. Со следующего года предусмотрено увеличение поддержки семей с детьми, а также введение пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% для отдельных основных продуктов питания с середины следующего года. Кроме того, были внесены изменения в девять законов, предусматривающие постепенные реформы действующей системы пенсий по выслуге с 2027 года.