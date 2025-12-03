Депутаты решили снизить НДС на основные продукты - когда подешевеют хлеб, молоко и курица?

Кроме того, принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2026 года будет применяться ставка НДС в размере 5% на книги и печатные издания в печатной и электронной форме, в том числе доступные в онлайн-режиме, если они изданы на латышском, латгальском или ливском языках, а также на других языках Европейского союза (ЕС) и ОЭСР. Во время парламентских дебатов депутаты от оппозиционных партий "Латвия на первом месте" и "За стабильность!" выразили недоумение и возражения в отношении пониженной ставки НДС на книги, отметив, что в результате фактически подорожают книги на русском языке.