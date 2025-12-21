Не просто ужин! В Риге в новогоднюю ночь открывается ресторан с необычной концепцией
В Риге на Новый год откроют ресторан, где ужин проходит «под шоу».
В Риге на Кундзиньсале, в здании ExPorto, уже 31 декабря откроется новый ресторан Popcorn: гостей обещают встречать не просто ужином, а форматом Dinner&Show, где шоу идет прямо во время подачи блюд.

В Риге, в здании ExPorto, 31 декабря этого года откроется ресторан Popcorn с концепцией Dinner&Show. До сих пор Popcorn сдавал площадку в аренду для корпоративных мероприятий, и это направление останется частью дальнейшей стратегии развития ресторана.

Концепция ресторана предусматривает ужин, во время которого в зале одновременно проходит шоу.

Рестораном управляет SIA Shiyuzu, которой также принадлежит ресторан Shiyuzu на улице Экспорта. В компании отметили, что инвестиции в создание этих двух ресторанов достигли 1,8 млн евро. Оба ресторана используют общие подсобные помещения и заднюю кухню — таким образом, выбранное решение объединяет два разных ресторана, при этом сохраняется разделение брендов и стилей.

Одновременно Popcorn планирует открыть и другие рестораны, однако они не будут находиться в Латвии. Их могут открыть в Объединенных Арабских Эмиратах или в других городах Европы.

По данным Firmas.lv, Shiyuzu зарегистрирована 27 декабря 2022 года, уставный капитал компании составляет 3000 евро. Предприятие принадлежит SIA ExPorto.

