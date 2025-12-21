Не просто ужин! В Риге в новогоднюю ночь открывается ресторан с необычной концепцией

Рестораном управляет SIA Shiyuzu, которой также принадлежит ресторан Shiyuzu на улице Экспорта. В компании отметили, что инвестиции в создание этих двух ресторанов достигли 1,8 млн евро. Оба ресторана используют общие подсобные помещения и заднюю кухню — таким образом, выбранное решение объединяет два разных ресторана, при этом сохраняется разделение брендов и стилей.