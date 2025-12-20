Латвия и Литва готовятся к массовой эвакуации. Объявлено о начале совместного проекта

В рамках проекта будут разработаны совместные стандартные операционные процедуры, руководства, решения по правовому сотрудничеству, проведены несколько теоретических обучений, совместные трансграничные эвакуационные учения, в ходе которых на практике будут проверены все этапы эвакуации — от принятия решений до перемещения жителей через государственную границу и их приема, а также другие мероприятия. Для повышения знаний жителей, информированности о действиях в случае эвакуации и общей устойчивости в рамках проекта также будут реализованы три масштабные информационные кампании.