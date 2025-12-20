Латвия и Литва готовятся к массовой эвакуации. Объявлено о начале совместного проекта
Начато осуществление совместного латвийско-литовского проекта в области гражданской обороны MassMovement: от стратегии к безопасности — совместный проект Латвии и Литвы по готовности к массовой эвакуации и устойчивости общества.
Цель проекта — создание согласованной и координированной системы массовой эвакуации в латвийско-литовском приграничном регионе путем разработки совместных оперативных инструментов, согласования правового регулирования и укрепления институционального сотрудничества обеих стран в кризисных ситуациях. Не менее важной частью проекта является повышение информированности и готовности общества, чтобы жители, самоуправления и спасательные службы были лучше подготовлены к действиям в чрезвычайных условиях.
В рамках проекта будут разработаны совместные стандартные операционные процедуры, руководства, решения по правовому сотрудничеству, проведены несколько теоретических обучений, совместные трансграничные эвакуационные учения, в ходе которых на практике будут проверены все этапы эвакуации — от принятия решений до перемещения жителей через государственную границу и их приема, а также другие мероприятия. Для повышения знаний жителей, информированности о действиях в случае эвакуации и общей устойчивости в рамках проекта также будут реализованы три масштабные информационные кампании.
Предполагается, что проект укрепит способность Латвии и Литвы совместно реагировать на природные катастрофы, военные угрозы, промышленные аварии, миграционные кризисы и другие риски, способствуя безопасности жителей и устойчивости региона. Проект заложит основу для современной, координированной и основанной на вовлечении общества системы гражданской защиты.
Продолжительность проекта составляет 27 месяцев, его ведущим партнером является Государственная пожарно-спасательная служба, а партнером по сотрудничеству — Пожарно-спасательное управление Министерства внутренних дел Литвы.
Проект софинансируется программой Европейского союза Interreg VI-A Латвия–Литва на 2021–2027 годы. Общий бюджет — 3 070 186 евро (доля бюджета Государственной пожарно-спасательной службы — 1 628 638 евро), общий объем софинансирования Европейского фонда регионального развития — 2 456 148 евро.
