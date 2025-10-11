Появились подробности планов эвакуации населения стран Балтии в случае нападения России

Ни одна из трёх стран не разрабатывает детальных планов по перемещению населения за границу. Их с Польшей соединяют две асфальтированные дороги и несколько лесных троп через так называемый Сувалкский коридор — узкий лесной участок между Россией и Белоруссией. Однако военная техника, в случае конфликта, получит приоритет на этих маршрутах перед гражданскими.