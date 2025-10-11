Появились подробности планов эвакуации населения стран Балтии в случае нападения России
Три страны Балтии разрабатывают планы действий на случай, если сотни тысяч человек будут вынуждены бежать из-за возможного нападения со стороны России. Об этом сообщает Reuters.
Эстония, Латвия и Литва уже давно предупреждают союзников по НАТО о потенциальной угрозе со стороны России, указывая на кибератаки, дезинформационные кампании и участившиеся за последние месяцы нарушения воздушного пространства российскими истребителями и дронами.
Россия утверждает, что не намерена нападать на НАТО. Однако три страны, аннексированные Москвой во время Второй мировой войны, с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину — после неоднократных отрицаний Кремля, что такое вторжение планируется, — удвоили расходы на оборону.
«Угрозы могут быть разными», — заявил Ренатас Позела, глава литовской службы пожарной охраны, участвующий в разработке планов на случай чрезвычайных ситуаций. Активная подготовка началась после того, как три страны в мае договорились о сотрудничестве в сфере гражданской защиты.
"Численность подлежащих эвакуации впервые раскрывается именно сейчас", - сообщает Reuters.
Возможные сценарии
«Возможно, мы увидим мощную армию у границ Балтии, целью которой станет захват всех трёх стран в течение трёх дней — максимум недели», — сказал Позела.
Другие сценарии, обсуждаемые в местных СМИ и экспертной среде, включают саботаж коммуникаций и транспортных сетей, массовый приток мигрантов, волнения среди русскоязычных меньшинств или распространение фейковых новостей, способных вызвать массовое бегство.
По словам Позелы, в число возможных эвакуируемых входят около 400 тысяч жителей, проживающих в радиусе 40 километров от границ России и Белоруссии — то есть примерно половина населения этих районов.
На западе Литвы, в городе Каунасе, планируется разместить до 300 тысяч человек — в школах, университетах, католических церквях и спортивной арене, где недавно выступали Робби Уильямс и Роджер Уотерс. Подобные меры предпринимаются и в других городах.
Выбраны пункты сбора, в том числе в Вильнюсе; определены поезда и автобусы; на складах запасают предметы первой необходимости — от туалетной бумаги до походных кроватей, рассказал представитель службы пожарной охраны.
Те, кто будет уезжать на автомобилях, направятся по второстепенным дорогам, чтобы освободить главные трассы для передвижения армии; уже составлена карта населённых пунктов, где можно будет укрыться.
Эвакуация за пределы стран Балтии?
Ни одна из трёх стран не разрабатывает детальных планов по перемещению населения за границу. Их с Польшей соединяют две асфальтированные дороги и несколько лесных троп через так называемый Сувалкский коридор — узкий лесной участок между Россией и Белоруссией. Однако военная техника, в случае конфликта, получит приоритет на этих маршрутах перед гражданскими.
«Мы должны учитывать риск, связанный с Сувалкским коридором», — сказал Ивар Маи, советник Эстонского департамента спасения по вопросам массовой эвакуации, подразумевая возможность того, что российские войска попытаются отрезать страны Балтии от единственной сухопутной границы с союзником по НАТО.
Эстония готовит планы по временному размещению десятой части своего населения (из 1,4 миллиона человек) в импровизированных убежищах; многие, по оценкам, смогут остановиться у родственников, сообщил Маи.
В русскоязычном городе Нарва (население около 50 тысяч человек) две трети жителей могут оказаться среди эвакуируемых, при этом государство готово помочь примерно половине из них. «Речь идёт только о тех, у кого нет других вариантов», — отметил он.
В Латвии, по словам заместителя главы Государственной пожарно-спасательной службы Иварса Накуртса, оценивают, что треть из 1,9 миллиона жителей может покинуть свои дома.
