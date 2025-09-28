Газета The New York Times назвала город в странах Балтии, где Россия начнет нападение на НАТО
27 марта 2028 года эстонский город Нарва просыпается от взрывов. С восходом солнца российский триколор развевается над ратушей. Эти изображения заполонили соцсети под хэштегом #ДеньВозвращения. Такой сценарий развития событий описывается в материале The New York Times (NYT).
Насколько реалистичен такой сценарий?
Реакция НАТО нерешительна. Спешно созванный саммит в Брюсселе не смог задействовать ст. 5. Американский президент вторит аргументам Кремля и предупреждает, что не станет рисковать "Третьей мировой войной из-за ограниченного акта агрессии". Его послание Европе прямолинейно: "Если вы хотите что-то предпринять в военном плане, это ваше дело. Но мы это не поддержим".
Издание отмечает, что этот кошмар не удивляет стратегов НАТО. Более десятилетия они опасались, что Россия может нанести удар по Нарве под предлогом защиты русскоязычного населения. Этот сценарий звучал в военных учениях и аналитических центрах, всегда с одним и тем же вопросом без ответа: будет ли НАТО сражаться за Нарву?
Журналисты рассуждают, что события прошедшей недели не предвещают ничего хорошего: на днях президент США Дональд Трамп ошеломил европейские столицы, заявив, что Киев может вернуть все свои территории с помощью ЕС. Он сказал, что продолжит поставлять оружие НАТО, с которым тот сможет "делать, что захочет".
Для историка Ниала Фергюсона это был явный признак того, что США выходят из вопроса войны в Украине. "Я трактую это так: "Прощайте, лохи, я старался изо всех сил, но Путин меня подвел"", - сказал он.
"Проблема в том, что, хотя в Вильнюсе и Варшаве знают, что они следующие, гораздо сложнее убедить население западнее в уязвимости НАТО, поскольку американцы уже сдались", - сказал Фергюсон. Россия играет на этой уязвимости.
РФ становится все более наглой
В течение многих лет Москва прощупывала оборону НАТО с помощью саботажа, кибератак и дезинформации. С момента прихода к власти в 2000 году Путин держал в напряжении 8 премьер-министров Великобритании и 5 президентов США, в то время как его агенты убивали диссидентов в Лондоне и Берлине, вмешивались в выборы и практически безнаказанно проводили кибератаки.
Издание отмечает, что саботаж становился все более наглым. Было обнаружено, что агенты Кремля совершили серию поджогов британских и немецких складов, где хранилась гуманитарная помощь, предназначенная для Украины. Железнодорожные пути, перевозившие военные грузы, загадочным образом загорелись. Подводные кабели, соединяющие страны Северной Европы, были перерезаны. А в январе на газопроводе в Балтийском море прогремели взрывы, что официальные лица назвали "явным актом саботажа".
"Путин совершенствует искусство гибридной войны: "зеленые человечки", захватившие Крым в 2014 году, в масках и без опознавательных знаков, применили советские методы в Венгрии в 1956 году и в Праге в 1968 году, когда отрицаемые силы готовили почву перед вторжением танков", - пишет издание.
Халатность и глупость
"Со стороны Европы оказаться в таком положении по отношению к России - это халатность и глупость", - заявил генерал Ричард Барронс, бывший командующий Объединенным командованием вооруженных сил Великобритании. Он заявил, что после вторжения в Крым в 2014 году Европа и США "не предприняли достаточных мер, чтобы удержать Россию от повторного нападения" на Украину.
"Цель России - разнести в пух и прах ст. 5. Нарва - крошечное местечко, о котором никто не слышал, ненужный прыщ. Возможно, некоторые союзники скажут: "Мы за нее не умрем". В этот момент ст. 5 испарится".
Что можно сделать, чтобы предотвратить это? Германия выполнила целевое задание НАТО по расходам на оборону не менее 2% ВВП, подкрепленное специальным фондом в 100 млрд евро. Она планирует увеличить эти расходы до 3,5% и потратить около 649 млрд евро на свои военные нужды к 2029 году.
"Европа сейчас подвергается большему испытанию, чем когда-либо в нашей жизни", - сказал недавно канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Мы должны систематически и масштабно повышать цену российской агрессии", - добавил он, предложив Киеву беспроцентный кредит в размере 140 млрд евро, который будет возвращен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причиненный ею во время войны. До этого российские активы в Европе на сумму около 210 млрд евро останутся замороженными.
