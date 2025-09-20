Бывший генерал НАТО рассказал, как в странах Балтии может начаться Третья мировая война
Отключение электроэнергии в Литве может стать началом катастрофической Третьей мировой войны, предупреждает бывший командующий НАТО.
Генерал сэр Ричард Ширрефф предсказал по минутам развитие событий, которые могут «радикально изменить» баланс глобальной власти всего за несколько часов. Бывший офицер армии, занимавший пост заместителя Верховного главнокомандующего НАТО в Европе, предположил, что Третья мировая начнётся с диверсионной атаки в странах Балтии.
В статье для The Daily Mail сэр Ричард описал, что всё начнётся с масштабного отключения электроэнергии в Вильнюсе, столице Литвы, что погрузит город в хаос: "Жизненно важные службы города прекратят работу. Больницы перейдут на аварийные генераторы, банки приостановят операции, и хаос начнёт распространяться. Вспыхнет волна мародёрства и гражданских беспорядков, совершенно неожиданная для законопослушной Литвы".
По прогнозу бывшего военного, отключения электроэнергии также будут зафиксированы в Латвии и Эстонии. И уже через несколько часов президент Литвы Гитанас Науседа объявит о введении военного положения в столице на фоне беспорядков и насилия.
На следующий же день, на фоне нарастающего хаоса, Владимир Путин объявит о приведении войск в российском анклаве Калининград в полную боевую готовность и их передислокации к границе с Литвой, передает The Sun.
По словам генерала, Путин заявит, что «русскоязычные жители Вильнюса подвергаются нападениям националистических группировок, и Москва не оставит их без поддержки». И в течение двух часов он сообщит, что российские войска в Калининграде подверглись обстрелу со стороны «воинствующих литовских повстанцев», что вынудит его взять под контроль Сувалкский коридор.
Это трудно защищаемая полоса земли шириной менее 100 километров, которая связывает остальные страны НАТО с балтийскими государствами. «Эскадрилья истребителей Су-27 пронесётся низко над границей, за ней последуют два МиГ-31 с ракетами «Кинжал». Эти самолёты входят в состав 132-й смешанной авиационной дивизии Балтийского флота России, поддерживаемой 689-м гвардейским истребительным полком, базирующимся на авиабазе Чкаловск. Послание однозначно: Россия заявляет о доминировании в воздухе», - фантазирует генерал.
В результате встревоженное НАТО будет вынуждено применить статью 5 о коллективной обороне.
Военный эксперт прогнозирует, что Польша предупредит Россию о недопустимости нарушения своего воздушного пространства, но не пойдёт на прямое военное столкновение. Вскоре литовская армия на границе попадёт под обстрел российской армии, а затем российские танки начнут движение в сторону Вильнюса. И поскольку Россия теперь контролирует Сувалкский коридор, НАТО не сможет доставить логистическую поддержку балтийским странам для обороны от России.
Пока Европа будет занята очередным вторжением Путина, военный предсказал, что Китай на Востоке начнёт атаку на Тайвань: «Китайские ракетные батареи откроют беспрецедентный по масштабам обстрел Тайваня — густонаселённого острова в 160 километрах от материкового побережья.
Военный эксперт отметил, что хотя Трамп и пригрозит Китаю «самыми жёсткими санкциями в истории», он не окажет острову необходимую военную поддержку. «Всего за пять дней баланс глобальной власти радикально изменится. Китай завладел желанной наградой. Россия гарантировала окончательное завоевание Украины и начала возвращать балтийские государства. НАТО распадается. Европа готовит новый альянс с Дальним Востоком. А Великобритания оказывается маленьким островом, неспособным защитить себя лучше, чем Тайвань», - рисует картины апокалипсиса эксперт.