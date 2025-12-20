Популярная у жителей Латвии страна ввела ограничения для приезжих

Как сообщает Euronews, что в одном из районов Будапешта с 2026 года введут ограничения на краткосрочную аренду жилья, аналогичную той, что предлагает Airbnb. Причина - наметившийся там кризис из-за переизбытка туристов, нехватка жилья для долгосрочной аренды. Не исключено, что примеру со временем последуют и другие кварталы венгерской столицы.