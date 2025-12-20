Популярная у жителей Латвии страна ввела ограничения для приезжих
На фоне неуклонного роста числа посетителей Венгрия начинает принимать первые ограничительные меры.
Венгрия бьет рекорд по числу гостей: на начало декабря страну посетили 18 миллионов человек, а впереди еще - рождественский и новогодний сезон с традиционным притоком туристов.
Неуклонный рост числа туристов власти страны фиксируют все годы после пандемии. В 2025-м армия гостей - почти на 8 процентов больше, чем в 2024.
Столь ощутимый рост начинает оказывать влияние на местное население. Это связано с недостаточней строгостью правил, регулирующих, к примеру, работу баров, других увеселительных заведений, которые могут мешать горожанам в ночные часы.
Как сообщает Euronews, что в одном из районов Будапешта с 2026 года введут ограничения на краткосрочную аренду жилья, аналогичную той, что предлагает Airbnb. Причина - наметившийся там кризис из-за переизбытка туристов, нехватка жилья для долгосрочной аренды. Не исключено, что примеру со временем последуют и другие кварталы венгерской столицы.
По данным властей, туризм - самый быстрорастущий сектор венгерской экономики. Половина всех гостей - иностранцы, половина - венгры, путешествующие по родной стране. Почти 40 процентов посетителей едут в Будапешт, вторым по популярности направлением является озеро Балатон.
