В торговом центре Таллина произошел взрыв - пострадал минимум один человек
В торговом центре в Таллине в субботу вечером произошел взрыв, в результате чего пострадал один человек, а посетителей эвакуировали
В субботу в таллиннском торговом центре «Юлемисте» взорвалась мусорная урна; один человек пострадал и был доставлен в больницу, сообщил Спасательный департамент.
Спасатели получили сообщение о взрыве в 18:47. По данным издания Postimees, взорвалась урна для бытовых отходов, находившаяся перед магазином Apollo.
BREAKING: An explosion occurred inside Ülemiste shopping center in Tallinn, Estonia after a trash can detonated. One person was injured and taken to hospital. The mall has been evacuated as rescue teams and deminers work on site. Authorities say the cause is unknown. pic.twitter.com/fYC17b38Go— GeoInsider (@InsiderGeo) December 20, 2025
Посетителей торгового центра эвакуировали, на месте происшествия работают спасатели и саперы. Жителей просят не приближаться к зданию торгового центра.