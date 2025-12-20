В торговом центре Таллина произошел взрыв - пострадал минимум один человек
В торговом центре Таллина произошел взрыв - пострадал минимум один человек

Отдел новостей

LETA / BNS

В торговом центре в Таллине в субботу вечером произошел взрыв, в результате чего пострадал один человек, а посетителей эвакуировали

В субботу в таллиннском торговом центре «Юлемисте» взорвалась мусорная урна; один человек пострадал и был доставлен в больницу, сообщил Спасательный департамент.

Спасатели получили сообщение о взрыве в 18:47. По данным издания Postimees, взорвалась урна для бытовых отходов, находившаяся перед магазином Apollo.

Посетителей торгового центра эвакуировали, на месте происшествия работают спасатели и саперы. Жителей просят не приближаться к зданию торгового центра.

