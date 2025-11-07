Дети интуиции: самые мистические даты рождения

Рождённые 4-го числа обладают приземлённой, но необычной, нестандартной мудростью. Ими управляет Уран — планета перемен и откровений. Эти люди способны интуитивно чувствовать факты и тенденции, предугадывая будущее, чтобы вносить вклад в развитие человечества. Их внутреннее чутьё направлено на общее благо, а само их существование бросает вызов привычным устоям. Часто они замечают грядущие перемены задолго до того, как те станут очевидны для других, помогая людям осознать своё предназначение. При этом они уважают индивидуальность и свободу мышления других.