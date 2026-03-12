В Латвии вырублены тысячи гектаров леса. И это вынужденная мера

Сейчас недалеко от Мадоны на площади 25 гектаров ведутся лесозаготовительные работы, чтобы ликвидировать последствия нашествия короеда, так как деревья значительно повреждены. Пораженные короедом ели представляют угрозу для безопасности людей и находящимся рядом железной и автомобильным дорогам, говорит представитель предприятия Latvijas Valsts meži Алдис Лагановскис. Ветви пораженных короедом деревьев могут ломаться, сами деревья тоже уже не так устойчивы к ветру и могут сломаться, потому что теряют гибкость. Поэтому было принято решение вырубить на этом участке все сухие деревья, оставив только жизнеспособные. Всего с этого участка леса планируется вывезти около 2000 кубометров древесины. Эксперты также отмечают, что весна - лучшее время для устранения последствий деятельности вредителя.