"Премьер не сможет спроектировать рельсы!" Силиня резко ответила на претензии к проблемам строительства Rail Baltica

При этом премьер-министр призвала не идеализировать ситуацию у соседей: «Но я бы не хотела говорить, что у литовцев все идет отлично. У них даже проектирование не завершено в таком объеме, как у нас», — ответила Силиня на критику в адрес Латвии. Она добавила, что «легко тыкать одной стране в другую», однако на уровне руководства — премьер-министров и президентов — всем хорошо известно, насколько сложен этот проект, и всем вместе придется работать, чтобы Rail Baltica был реализован.