"Премьер не сможет спроектировать рельсы!" Силиня резко ответила на претензии к проблемам строительства Rail Baltica
В среду, 18 февраля, в интервью программе TV3 «900 sekundes» премьер-министр Эвика Силиня заявила, что проект Rail Baltica сложный и странам Балтии необходимо работать плечом к плечу, чтобы рельсы были построены. Также глава правительства отвергла критику о том, что Литва продвинулась в строительстве дальше Латвии, отметив, что Латвия спроектировала больше железнодорожных путей, чем соседи.
В интервью премьер-министра попросили прокомментировать критику Литвы относительно темпов строительства Rail Baltica в Латвии. Пока в Литве работы идут на участке протяженностью 100 километров, в Эстонии строительство ведется на отрезке более 100 километров. В Латвии же стройка сосредоточена в Риге — возводится Центральный вокзал и начато строительство моста через Даугаву. Однако, как известно, после исчерпания финансирования работы на нескольких участках остановились.
Отвечая на прямой вопрос, могла бы премьер-министр действовать иначе, введя изменения в реализации проекта, Силиня заявила, что такой вопрос «смешной». «Ну премьер не сможет спроектировать рельсы. Я ведь не могу контролировать проектировщиков. Это же смешно, это действительно смешно», — несколько раз подчеркнула Силиня. Она также сообщила, что в бюро премьер-министра для надзора за проектом Rail Baltica назначены четыре человека.
По словам Силини, на самом высоком уровне уволены все ответственные сотрудники, которые отвечали за то, что проект пошел «самотеком». «То есть больше не работают ни тот госсекретарь в Министерстве сообщения, ни руководитель департамента, ни несколько ответственных сотрудников. В RB Rail больше не работают наши представители, в “Европейских железнодорожных линиях” все уволены. Также уже три министра ушли, и они больше не работают», — перечислила премьер-министр.
Сейчас, как отметила Силиня, достигнута договоренность о привлечении дополнительных аудиторов международного уровня, которые помогут упорядочить управление международным проектом.
«Мы планируем с помощью этих международных экспертов, как я смеюсь, поставить проект на рельсы и понять, куда исчезают деньги», — сказала она.
При этом премьер-министр призвала не идеализировать ситуацию у соседей: «Но я бы не хотела говорить, что у литовцев все идет отлично. У них даже проектирование не завершено в таком объеме, как у нас», — ответила Силиня на критику в адрес Латвии. Она добавила, что «легко тыкать одной стране в другую», однако на уровне руководства — премьер-министров и президентов — всем хорошо известно, насколько сложен этот проект, и всем вместе придется работать, чтобы Rail Baltica был реализован.
В то же время Силиня не смогла ответить, будут ли рельсы в Латвии готовы к 2030 году: «Будет ли это в 2030 году — я сейчас не знаю».