"Все, что там строится, уже заплесневело": Петравича озвучила идею сделать на сваях Rail Baltica "кондитерскую Силини"
Пока вокруг Rail Baltica продолжаются споры и идут юридические процедуры, все чаще звучат вопросы не только о сроках, но и о том, в каком состоянии находится уже построенное и сколько в итоге будет стоить продолжение работ.
В эфире передачи TV24 «Ziņu top» с резкой критикой выступила секретарь Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам и Комиссии по европейским делам, заместитель председателя фракции «Латвия на первом месте», бывшая министр благосостояния Рамона Петравича.
По словам Петравичи, затянувшаяся история вокруг Rail Baltica дошла до того, что в обществе начали обсуждать, как можно использовать уже построенные элементы объекта — фактически «те сваи», которые стали символом проблем проекта.
«Люди пришли с идеями, что делать на тех сваях. Одно из предложений было, что можно было бы открыть кафешки и “кондитерскую Эвики Силини”. Хотя бы так туристов привлечь — показать, как мы умеем “разбрасываться деньгами”», — сказала Петравича.
Она подчеркнула, что вопрос находится в юридической плоскости и окончательные выводы будут зависеть от решения суда. Однако, по ее словам, проблемы видны уже сейчас — и они связаны не только с финансами. «Все, что сейчас там строится, уже заплесневело — плесень пошла из подвала до верхних этажей», — заявила Рамона Петравича.
Она также поставила под сомнение, можно ли устранить ситуацию быстро и «точечно» или речь идет о более серьезной проблеме. «Вообще можно ли с этим справиться, или хватит просто заменить пористые материалы?» — добавила она.
Отдельно Петравича говорила о цифрах, которые, по ее словам, фигурируют в обсуждениях. Она заявила, что итоговая стоимость может вырасти до 160 миллионов евро.
«Если называют даже 160 миллионов, это будет дорогой памятник нашей собственной неисполненной работы», — сказала Петравича.
По ее словам, строителю уже выплачено 60 миллионов евро, а новый закупочный конкурс оценивается в пределах 100–130 миллионов евро.
Петравича также подчеркнула, что полностью остановить проект сейчас невозможно, поскольку часть инфраструктуры уже демонтирована, чтобы освободить место под дальнейшие работы. «Мы не можем не строить этот новый проект — кое-что уже снесли, чтобы перейти к новому», — сказала она.
На этом фоне она упомянула и другую тему — необходимость развивать инфраструктуру здравоохранения, в том числе онкологическое направление. По ее словам, состояние некоторых помещений ранее было настолько плохим, что это выглядело недопустимо для современной больницы: она привела пример, что в операционных плитка на стенах держалась на скотче. «Подождите, где мы живем?» — резюмировала Петравича.
Rail Baltica: мост "в никуда"
Такое сооружение можно увидеть в центре Риги.