Оно нам надо? Страны Балтии начали совместную ревизию мегапроекта Rail Baltica

Как сообщалось, согласно информации совместного предприятия стран Балтии RB Rail, затраты на строительство первой очереди Rail Baltica в Балтии могут составить 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро, однако возможна потенциальная экономия до 400 млн евро в результате оптимизации технических решений, а также снижение других затрат. Общие затраты на строительство железнодорожной магистрали в Балтии могут составить 23,8 млрд евро. В 2017 году расходы на реализацию проекта планировались в размере 5,8 млрд евро.