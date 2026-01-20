В RB Rail заявили, что без денег ЕС первую фазу Rail Baltica к 2030 году не завершить

В RB Rail ознакомились с выводами и согласны с ними, поскольку они соответствуют рискам, которые были выявлены, проанализированы и публично разъяснены исполнителями проекта ранее. В частности, Европейская ревизионная палата отметила, что общие затраты на реализацию Rail Baltica в полном объеме выросли до 23,8 млрд евро (в ценах 2023 года) по сравнению с первоначально рассчитанными 5,8 млрд евро (в ценах 2017 года).