В RB Rail заявили, что без денег ЕС первую фазу Rail Baltica к 2030 году не завершить
В RB Rail заявили, что реализация первой фазы Rail Baltica до 2030 года по-прежнему напрямую зависит от доступности финансирования ЕС в следующем многолетнем периоде 2028-2034 годов. Компания также указала, что общая стоимость проекта выросла до 23,8 млрд евро в ценах 2023 года, а нынешняя задержка оценивается примерно в четыре года.
Комментируя информацию Европейской ревизионной палаты о том, что для достижения поставленных целей крупномасштабные проекты Европейской транспортной сети (TEN-T) нуждаются в четком определении сроков реализации и стабильном, предсказуемом финансировании, в RB Rail подчеркнули, что в этом контексте успешная реализация первой фазы Rail Baltica до 2030 года по-прежнему напрямую зависит от доступности финансирования ЕС в следующий многолетний период с 2028 по 2034 год.
По мнению представителей RB Rail, выводы, содержащиеся в обновленном докладе Европейской ревизионной палаты о транспортных мегапроектах ЕС, в том числе Rail Baltica, отражают ранее выявленные риски.
В RB Rail ознакомились с выводами и согласны с ними, поскольку они соответствуют рискам, которые были выявлены, проанализированы и публично разъяснены исполнителями проекта ранее. В частности, Европейская ревизионная палата отметила, что общие затраты на реализацию Rail Baltica в полном объеме выросли до 23,8 млрд евро (в ценах 2023 года) по сравнению с первоначально рассчитанными 5,8 млрд евро (в ценах 2017 года).
В палате также пояснили, что в целом рост затрат объясняется в первую очередь ограниченной детализацией ранних оценок и их постепенным уточнением в ходе развития проекта. Эти выводы совпадают с результатами совместной ревизии, проведенной в 2024 году высшими ревизионными учреждениями Эстонии, Латвии и Литвы.
На рост расходов дополнительно повлияло расширение объема проекта, уточненные требования к техническим характеристикам, безопасности и военной мобильности, а также внешние факторы, в том числе приблизительно 40%-ная кумулятивная инфляция в странах Балтии в период с 2017 по 2023 год, рост цен на строительство и энергоресурсы, нарушение цепочек поставок и влияние войны России против Украины, подчеркнули в RB Rail.
Европейская ревизионная палата отметила, что крупные европейские инфраструктурные проекты в среднем отстают от изначально запланированного графика более чем на десять лет. В этом контексте нынешняя примерно четырехлетняя задержка с реализацией Rail Baltica по-прежнему укладывается в рамки, характерные для проектов такого масштаба и сложности, отметили в RB Rail.
В компании также указали, что Rail Baltica - крупномасштабный и сложный проект, который одновременно реализуется в трех странах как полностью новая железнодорожная инфраструктура европейского стандарта, а не модернизация существующей. Проект предусматривает введение единых технических стандартов, стандартов безопасности и совместимости, а также необычно большое количество трансграничных соединений и вовлеченных сторон. Географический и геополитический контекст - расположение вблизи восточной границы ЕС и активной зоны военных действий - усилил влияние инфляции, роста цен на энергоресурсы, волатильности цепочек поставок и требований безопасности по сравнению со многими другими проектами TEN-T.
Комментируя риски роста расходов, в RB Rail подчеркивают, что достаточная и своевременная доступность финансирования является одной из ключевых предпосылок для реализации проекта в установленные сроки. В настоящее время мероприятия первой очереди Rail Baltica осуществляются в рамках имеющегося финансирования, без принятия финансовых обязательств, которые не были бы полностью обеспечены соответствующим покрытием.
RB Rail добавляет, что долгосрочная финансовая поддержка на уровне ЕС является решающей для сохранения темпов реализации проекта, обеспечения скоординированной трансграничной работы и полной реализации Rail Baltica, которая в нынешнем геополитическом контексте станет значительным вкладом в европейскую безопасность, устойчивость и долгосрочную интеграцию.
Как сообщалось, в докладе о транспортной инфраструктуре ЕС Европейская ревизионная палата пришла к выводу, что стоимость проекта Rail Baltica после завершения второго этапа, скорее всего, превысит 23,8 млрд евро.
В докладе обновлены выводы Европейской ревизионной палаты, полученные в ходе аналогичной ревизии в 2020 году. Особое внимание во время ревизии было уделено стоимости и срокам реализации восьми мегапроектов TEN-T, в том числе Rail Baltica.